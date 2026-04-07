EEUU e Israel bombardearon Jarg, la isla petrolera de Irán

"Pero podríamos atacarlo y [la industria petrolera de Irán] desaparecería, y no habría nada que pudieran hacer al respecto", aseveró.

Jarg

La importancia de la isla de Jarg para Irán

En la isla de Jarg se asienta infraestructura clave para la exportación del petróleo iraní. Desde allí se gestiona, según las estimaciones, el 90% de las exportaciones del crudo del país.

A mediados de marzo, EEUU atacó dicho territorio en lo que Trump describió como "uno de los bombardeos más devastadores en la historia de Medio Oriente".

"Nuestras armas son las más potentes y sofisticadas que el mundo haya conocido jamás. Pero, por razones de decencia, he decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla", señaló el inquilino de la Casa Blanca. Sin embargo, agregó que si Irán u otros países interfieren el paso de buques por el estrecho de Ormuz, reconsideraría inmediatamente esa decisión.

Isla

Bombardeos contra instalaciones eléctricas

Además, Irán sufrió en las últimas una serie de bombardeos (no está claro si por parte de EEUU o Israel) que provocaron un corte de electricidad en parte de las ciudades de Karaj y Fardis (provincia de Alborz), informó la compañía local de distribución eléctrica.

"Como consecuencia del impacto de un proyectil contra líneas de transmisión eléctrica, la subestación Tohid quedó fuera de servicio y la parte oriental de la ciudad de Karaj, así como zonas del distrito de Fardis, sufrieron un corte de electricidad", reza el comunicado.