EEUU e Israel bombardearon Jarg, la isla petrolera de Irán

Estados Unidos (EEUU) e Israel lanzaron este martes varios bombardeos contra la isla de Jarg -en el golfo Pérsico- considerada la 'joya petrolera' de Irán. Según The Wall Street Journal, EEUU lanzó en la última madrugada más de 50 ataques contra objetivos militares en la isla petrolera iraní.
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Este ataque sucede horas antes de que venza el plazo límite dado por el presidente del país norteamericano, Donald Trump, para bombardear centrales eléctricas y puentes si la nación persa no reabre el estrecho de Ormuz antes de las 20 hs. (del este de EEUU).
Ataque de EEUU la infraestructura petrolera de Irán
La semana pasada, Trump, había declarado que el ejército de EEUU no había atacado la infraestructura petrolera del país persa. "No hemos atacado su petróleo —aunque ese sea el objetivo más fácil de todos— porque eso no les dejaría [a los iraníes] ni la más mínima posibilidad de sobrevivir o reconstruir [el país]", afirmó.
"Pero podríamos atacarlo y [la industria petrolera de Irán] desaparecería, y no habría nada que pudieran hacer al respecto", aseveró.
La importancia de la isla de Jarg para Irán
En la isla de Jarg se asienta infraestructura clave para la exportación del petróleo iraní. Desde allí se gestiona, según las estimaciones, el 90% de las exportaciones del crudo del país.
A mediados de marzo, EEUU atacó dicho territorio en lo que Trump describió como "uno de los bombardeos más devastadores en la historia de Medio Oriente".
"Nuestras armas son las más potentes y sofisticadas que el mundo haya conocido jamás. Pero, por razones de decencia, he decidido no destruir la infraestructura petrolera de la isla", señaló el inquilino de la Casa Blanca. Sin embargo, agregó que si Irán u otros países interfieren el paso de buques por el estrecho de Ormuz, reconsideraría inmediatamente esa decisión.
Bombardeos contra instalaciones eléctricas
Además, Irán sufrió en las últimas una serie de bombardeos (no está claro si por parte de EEUU o Israel) que provocaron un corte de electricidad en parte de las ciudades de Karaj y Fardis (provincia de Alborz), informó la compañía local de distribución eléctrica.
"Como consecuencia del impacto de un proyectil contra líneas de transmisión eléctrica, la subestación Tohid quedó fuera de servicio y la parte oriental de la ciudad de Karaj, así como zonas del distrito de Fardis, sufrieron un corte de electricidad", reza el comunicado.