EEUU se queda con el petróleo de Venezuela: acordaron el negocio más grande de la historia, dice Trump

EEUU y Venezuela acordaron el negocio petrolero "más grande" de la historia del mundo, afirmó el viernes el presidente Donald Trump. "Para el pueblo venezolano, este acuerdo atraerá casi 100.000 millones de dólares en inversión privada, respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela", escribió Rubio en X.
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"ÚLTIMA HORA: ¡Estados Unidos de América acaba de cerrar con Venezuela el mayor negocio petrolero de la historia mundial!", escribió Trump en la Truth Social.
Washington aseguró el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo, lo que incrementa a mas del doble las reservas de petróleo de EEUU, agregó el mandatario.
El presidente también dijo que el acuerdo fortalecerá aún más los vínculos "ya crecientes" entre Caracas y Washington.
Marco Rubio aplaude
El acuerdo petrolero anunciado recientemente entre EEUU y Venezuela atraerá a Caracas cerca de U$S 100.000 millones en inversión privada, declaró este viernes el secretario de Estado (canciller), Marco Rubio.
"Para el pueblo venezolano, este acuerdo atraerá casi 100.000 millones de dólares en inversión privada, respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela", escribió Rubio en X.
Rubio calificó el acuerdo como una "gran victoria" tanto para los estadounidenses como para los venezolanos.
Trump exultante
Horas antes, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el acuerdo petrolero y señaló que "más que duplica" las reservas de petróleo estadounidenses al asegurar el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo.
Bloomberg informó, citando fuentes, que EEUU está discutiendo la posibilidad de arrendar varios yacimientos petrolíferos en Venezuela por un periodo de hasta 100 años.
Bajo la administración de la presidenta interina Delcy Rodríguez, Washington y Caracas han estado negociando una nueva agenda bilateral que incluye la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, la liberación de fondos venezolanos congelados, la venta de petróleo del país sudamericano, la exploración minera y la reanudación del diálogo diplomático.
(Sputnik)