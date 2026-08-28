Gobierno analiza "suavizar" suba del precio de los combustibles

"Por supuesto que no estamos considerando el aumento del 25% del gasoil ni en ningún caso”, aclaró. Y precisó que el gobierno está monitoreando la situación internacional “tan compleja, tan incierta, con volatilidad del precio del petróleo, de manera tal de equilibrar por un lado no afectar la producción y sobre todo el costo de vida de las personas”.

"Tampoco se debe tapar el sol con la mano, si el petróleo se consolida en tasas elevadas, nosotros no vamos a poder sostener estos precios por mucho tiempo", acotó.

Ursea recomienda suba de precios

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó este jueves su informe mensual de referencia de los precios de paridad de importación (PPI) y el precio de venta al público (PVP) de los combustibles para setiembre.

De acuerdo con el documento, los incrementos fueron moderados en las naftas, pero mucho más pronunciados en el gasoil y los fueloils. A partir de estos valores y otros componentes que integran el precio final, las referencias para setiembre marcan subas para los combustibles líquidos.