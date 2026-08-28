Cuando faltan apenas dos días para finalizar el mes, el Gobierno continúa analizando el ajuste en el precio de los combustibles. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que se tratará de “suavizar” una suba que según los precios de referencia, en el caso del gas oil, debería rondar el 25%. Los precios se conocerán el lunes.
petróleo al alza
Gobierno analiza "suavizar" suba del precio de los combustibles
El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que si "el petróleo se consolida en tasas elevadas" el gobierno no va a poder sostener los precios.