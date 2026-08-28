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Política Gabriel Oddone |

petróleo al alza

Gobierno analiza "suavizar" suba del precio de los combustibles

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo que si "el petróleo se consolida en tasas elevadas" el gobierno no va a poder sostener los precios.

Gobierno analiza precio de los combustibles.

Gobierno analiza precio de los combustibles.

 Sofia Torres / FocoUy
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“Si el petróleo se consolida en tasas elevadas, no vamos a poder sostener estos precios por mucho tiempo", explicó a la salida de su comparecencia ante la Comisión de Hacienda, donde el Senado comenzó el tratamiento a Rendición de Cuentas.

"Es una decisión que tiene que tomar el Poder Ejecutivo, el informe de la Ursea (Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua) plantea un aumento del 25% del gas oil", dijo.

"Por supuesto que no estamos considerando el aumento del 25% del gasoil ni en ningún caso”, aclaró. Y precisó que el gobierno está monitoreando la situación internacional “tan compleja, tan incierta, con volatilidad del precio del petróleo, de manera tal de equilibrar por un lado no afectar la producción y sobre todo el costo de vida de las personas”.

"Tampoco se debe tapar el sol con la mano, si el petróleo se consolida en tasas elevadas, nosotros no vamos a poder sostener estos precios por mucho tiempo", acotó.

Ursea recomienda suba de precios

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) publicó este jueves su informe mensual de referencia de los precios de paridad de importación (PPI) y el precio de venta al público (PVP) de los combustibles para setiembre.

De acuerdo con el documento, los incrementos fueron moderados en las naftas, pero mucho más pronunciados en el gasoil y los fueloils. A partir de estos valores y otros componentes que integran el precio final, las referencias para setiembre marcan subas para los combustibles líquidos.

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