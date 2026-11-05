Legisladores oficialistas se escondieron en baños del Congreso paraguayo en votación por renuncia de Peña

Al quedar sin quórum en esa sesión, ahora se pasa al procedimiento natural del proceso que obliga al Senado constituirse en tribunal en una sesión y pasar a votar por la condena política de Peña o no.

Juicio político seguirá el viernes

De acuerdo al senador Derlis Maidana, mañana a las 9:00 se convocará a que el presidente Santiago Peña se defienda o, en su defecto, envíe a sus representantes.

Así también, la senadora Celeste Amarilla se pronunció en favor de darle la celeridad del proceso. “Debemos pasar al siguiente paso que es la prosecusión de juicio político”, dijo la senadora Celeste Amarilla.

Sostuvo que el procedimiento para aceptar la renuncia de Santiago Peña era inválido y finalmente la sesión quedó sin cuórum.

Esto se dio en un escenario muy confuso en que senadores y diputados se vieron envueltos.

Pedido de no dilación

Sin embargo, no queda claro en qué plazo se convocará aunque no se descarta sea esta noche o mañana.

Cabe remarcar que la decisión de la hora y fecha a convocar queda a cargo del presidente del Congreso. También puede establecerse la defensa en un plazo prudencial para el encauzado lo cuál dilataría el proceso, pero forma parte del procedimiento.