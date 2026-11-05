A pedido de todas las bancadas del Senado, el presidente del Congreso de Paraguay, Basilio Núñez, informó e n conferencia de prensa, tras la suspensión de la sesión, que proseguirá esta noche el juicio político en el Senado, en cuyo seno prosigue lo resuelto horas antes en la Cámara de Diputados, que dio venia al juicio político.
Crisis en Paraguay
Legisladores oficialistas se escondieron en baños del Congreso paraguayo en votación por renuncia de Peña
El Senado de Paraguay continuará el juicio político al presidente Santiago Peña al no prosperar la aceptación de su renuncia en el Congreso por falta de quórum.