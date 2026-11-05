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Mundo Peña | baños | renuncia

Crisis en Paraguay

Legisladores oficialistas se escondieron en baños del Congreso paraguayo en votación por renuncia de Peña

El Senado de Paraguay continuará el juicio político al presidente Santiago Peña al no prosperar la aceptación de su renuncia en el Congreso por falta de quórum.

Legisladores paraguayos oficialistas dejaron sin quórum sesión del Congreso que votaba renuncia de Peña.

Legisladores paraguayos oficialistas dejaron sin quórum sesión del Congreso que votaba renuncia de Peña.
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Por Redacción Caras y Caretas

A pedido de todas las bancadas del Senado, el presidente del Congreso de Paraguay, Basilio Núñez, informó e n conferencia de prensa, tras la suspensión de la sesión, que proseguirá esta noche el juicio político en el Senado, en cuyo seno prosigue lo resuelto horas antes en la Cámara de Diputados, que dio venia al juicio político.

Núñez señaló que la reunión bicameral para aceptar la renuncia no tuvo quórum y, por lo tanto, aceptan que será el Senado quien debe finiquitar el proceso. Habría votos suficientes para defenestrar a Peña.

Sin votos para aceptar renuncia de Peña y legisladores escindidos en los baños

Los legisladores oficialistas que no tenían los votos para aceptar la renuncia, se habrían escondido en los baños del Congreso para maniobrar e impedir que gane el rechazo a la renuncia lo que iba constituir un revés para el oficialismo.

Al quedar sin quórum en esa sesión, ahora se pasa al procedimiento natural del proceso que obliga al Senado constituirse en tribunal en una sesión y pasar a votar por la condena política de Peña o no.

Juicio político seguirá el viernes

De acuerdo al senador Derlis Maidana, mañana a las 9:00 se convocará a que el presidente Santiago Peña se defienda o, en su defecto, envíe a sus representantes.

Así también, la senadora Celeste Amarilla se pronunció en favor de darle la celeridad del proceso. “Debemos pasar al siguiente paso que es la prosecusión de juicio político”, dijo la senadora Celeste Amarilla.

Sostuvo que el procedimiento para aceptar la renuncia de Santiago Peña era inválido y finalmente la sesión quedó sin cuórum.

Esto se dio en un escenario muy confuso en que senadores y diputados se vieron envueltos.

Pedido de no dilación

Sin embargo, no queda claro en qué plazo se convocará aunque no se descarta sea esta noche o mañana.

Cabe remarcar que la decisión de la hora y fecha a convocar queda a cargo del presidente del Congreso. También puede establecerse la defensa en un plazo prudencial para el encauzado lo cuál dilataría el proceso, pero forma parte del procedimiento.

FUENTE: Última Hora

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