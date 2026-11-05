Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó juicio político al presidente paraguayo

La decisión se produjo menos de una hora después de que se conociera la renuncia de Peña, presentada formalmente ante el Congreso por el ministro del Interior, Enrique Riera, cerca de las 13:30.

"Destrozo a la institucionalidad"

El diputado independiente Raúl Benítez, uno de los fiscales designados por la Cámara baja, adelantó que Peña será cuestionado por "destrozo de la institucionalidad de la República", y por sus vínculos patrimoniales con el ueno bank, cuyo cierre desató la actual crisis.

Además, señaló que el patrimonio del mandatario renunciante creció un 1.600 por ciento en los últimos seis años, de manera presuntamente injustificada.

Varios diputados opositores también acusaron al renunciante de contar con cómplices, entre ellos el líder histórico del gobernante Partido Colorado, el empresario Horacio Cartes, quien en la mañana avaló la iniciativa de un juicio político contra Peña, quien fuera su delfín político.

El procedimiento para avanzar con el juicio político dependerá ahora del Senado, que sesionará en la tarde para aprobar o rechazar la renuncia de Peña.

Renuncia de Peña

Peña anunció este jueves su renuncia, en el marco de la crisis política ocasionada por el cierre de la entidad financiera Ueno Bank, en aras, dijo, de la estabilidad nacional, la paz social y "la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas".

"También quiero pedir disculpas al pueblo si en algún momento he fallado. Nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí", declaró Peña, quien sostuvo que su prioridad es garantizar la tranquilidad de quienes confiaron sus ahorros al sistema financiero.

Crisis el martes

La crisis se desató el martes, cuando el Banco Central de Paraguay anunció el cierre de Ueno Bank tras detectar un severo deterioro de su capital y un nivel de solvencia inferior al 50% del mínimo legal exigido, lo que dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas y provocó protestas.

Ante la situación, Peña exigió la renuncia inmediata de Carlos Carvallo como presidente del BCP e impulsó la renovación de sus autoridades, que incluyó la designación de Pedro de Jesús Acosta como miembro del Directorio.

El miércoles, Peña también promulgó una ley que permite anticipar parte de los fondos de garantía a los ahorristas afectados por el cierre de Ueno Bank, con el objetivo de agilizar la recuperación de sus depósitos.

(En base a Sputnik y ABC Color)