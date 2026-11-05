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Mundo Peña | Investigación | ueno

Tras escándalo de Ueno

Fiscalía abre investigación contra Santiago Peña, su vice y otras autoridades

La Fiscalía de Paraguay abrió una investigación contra Santiago Peña, Pedro Alliana y otras autoridades denunciadas por el desfalco de Ueno Bank.

Santiago Peña, (ex) presidente de Paraguay.

Santiago Peña, (ex) presidente de Paraguay.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Fiscalía de Paraguay abrió una investigación contra Santiago Peña (quien presentó renuncia este jueves) el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y otras autoridades y ex autoridades en el marco del cierre de Ueno Bank que causó una crisis económica y política en Paraguay.

Según se informó el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dispuso la apertura de causas penales y la conformación de un equipo de trabajo de agentes fiscales para investigar las denuncias vinculadas a la colocación de fondos públicos y las operaciones en ueno bank, así como el accionar de diversas autoridades estatales.

La medida responde a la solicitud presentada a través del Memorando DGF 813 de la Dirección del Gabinete Fiscal.

Las denuncias y los denunciados

El documento da trámite a los antecedentes remitidos a la Fiscalía, entre ellos la ampliación de una denuncia previa formulada el 22 de octubre de 2025 por senadores y diputados contra Santiago Peña (entrada 12.355).

Dicha ampliación incorpora hechos relativos a la supervisión y resolución de ueno bank SA, la colocación de recursos públicos en la entidad y cuestionamientos sobre el rol de autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y de instituciones depositantes.Consultar atlas

Asimismo, la resolución contempla la denuncia presentada por senadores contra Santiago Peña, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, el ex ministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos y autoridades y ex autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP); del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). De igual modo, se suma la denuncia formulada por el ministro de Economía y Finanzas Óscar Lovera Chávez.

Fiscalía conforma un equipo especializado

Para llevar a cabo las pesquisas y ejercer la acción penal pública, la Fiscalía General resolvió abrir una causa penal por cada denuncia presentada y constituir un equipo especializado de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción con sede en la capital.

El equipo estará integrado por Elena Fiore Franco (titular de la Unidad 1 de Delitos Económicos); Silvia González Véster (titular de la Unidad 3), quien ejercerá la dirección del equipo y Christian Manuel Cáceres (titular de la Unidad 6).

Las tareas investigativas y el trabajo del equipo estarán bajo la coordinación de la fiscala adjunta, Nancy Salomón Marín.

Conforme con lo dispuesto en la resolución suscrita también por la Secretaria General del Ministerio Público, los antecedentes fueron remitidos a los agentes designados a fin de formalizar las comunicaciones ante la Oficina de Denuncias Penales correspondiente y dar curso a los procedimientos de rigor.

FUENTE: Última Hora

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