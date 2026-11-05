Fiscalía abre investigación contra Santiago Peña, su vice y otras autoridades

Las denuncias y los denunciados

El documento da trámite a los antecedentes remitidos a la Fiscalía, entre ellos la ampliación de una denuncia previa formulada el 22 de octubre de 2025 por senadores y diputados contra Santiago Peña (entrada 12.355).

Dicha ampliación incorpora hechos relativos a la supervisión y resolución de ueno bank SA, la colocación de recursos públicos en la entidad y cuestionamientos sobre el rol de autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) y de instituciones depositantes.Consultar atlas

Asimismo, la resolución contempla la denuncia presentada por senadores contra Santiago Peña, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, el ex ministro de Economía y Finanzas Carlos Fernández Valdovinos y autoridades y ex autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP); del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). De igual modo, se suma la denuncia formulada por el ministro de Economía y Finanzas Óscar Lovera Chávez.

Fiscalía conforma un equipo especializado

Para llevar a cabo las pesquisas y ejercer la acción penal pública, la Fiscalía General resolvió abrir una causa penal por cada denuncia presentada y constituir un equipo especializado de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción con sede en la capital.

El equipo estará integrado por Elena Fiore Franco (titular de la Unidad 1 de Delitos Económicos); Silvia González Véster (titular de la Unidad 3), quien ejercerá la dirección del equipo y Christian Manuel Cáceres (titular de la Unidad 6).

Las tareas investigativas y el trabajo del equipo estarán bajo la coordinación de la fiscala adjunta, Nancy Salomón Marín.

Conforme con lo dispuesto en la resolución suscrita también por la Secretaria General del Ministerio Público, los antecedentes fueron remitidos a los agentes designados a fin de formalizar las comunicaciones ante la Oficina de Denuncias Penales correspondiente y dar curso a los procedimientos de rigor.