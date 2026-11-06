El crecimiento de Ueno Bank de la mano de Peña, el dinero del fútbol y el narcotráfico

La abultada cifra congelada encendió una alarma inmediata por la cercanía de las finales de las copas Sudamericana y Libertadores, esta última entre Estudiantes y Palmeiras que se disputará el sábado 28 en el Estadio Centenario. Sin embargo, desde la Conmebol buscaron llevar tranquilidad ante las consultas periodísticas: “Los partidos no corren ningún riesgo ni tampoco el tema de los premios”, le aseguraron al diario Clarín.

Los US$ 14 millones de la Conmebol en el Ueno Bank forman parte de una de las tantas inversiones de la confederación, cuya facturación anual supera los US$ 600 millones, por lo que desde la organización descartaron de plano que la coyuntura financiera de entidad intervenida pueda perjudicar la realización de los certámenes o el cumplimiento económico. “Ese dinero sale de otro lado”, dijeron.

Por otra parte, un grupo de futbolistas de la selección paraguaya que actualmente militan en el exterior que tenían la mayoría de sus ahorros en la entidad financiera están preocupados por la situación generada tras el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP. El abogado de los jugadores, Rodrigo Codas, explicó al medio NPY que la intención es presentar una sola acción judicial en representación de al menos diez jugadores de la albirroja.

Codas explicó que la situación de estos futbolistas es muy compleja, debido a que estos "no se encuentran" entre “el 97 % de los aportantes del banco recuperará sus fondos a través de la devolución de los depósitos garantizados por el BCP”, ya que estos superan ampliamente el monto de 238 millones de guaraníes (US$ 38 mil), “por lo que se encuentran entre los principales afectados por esta situación”.

El abogado cuestionó duramente al Ueno Bank al manifestar que “al fútbol le han mentido y asaltado”, en referencia a la relación comercial que mantiene el quebrado banco con la Selección paraguaya, de la que es patrocinador oficial.

Por otra parte, el Club Cerro Porteño, sumado a las empresas de su presidente, Blas Reguera, es el que más dinero le debe a Ueno Bank (y ahora al pueblo paraguayo), con una suma de créditos por más de US$ 120 millones, que se conforman por los US$ 80.898.751 de la firma Mercoplast y US$ 39.225.083 otorgados a Cerro Porteño.

Con respecto a la situación económica de la institución, el excandidato a presidente del club paraguayo, Carlos Rejala, lamentó que Cerro Porteño “va a ir a remate”.

"El club está en quiebra técnica financiera ya hace unos cuantos años atrás, desde la era Zapag (del grupo económico -cercano a Luis Lacalle Pou que obtuvo este año la autorización ambiental para construir un puerto privado cerca de Nueva Palmira, con una inversión de US$ 150 millones, para brindarle salida al océano Atlántico a sus exportaciones de celulosa y reducir la dependencia logística de la hidrovía Paraná-Paraguay) y se fue agravando en estos últimos tres años con préstamos exorbitantes sin contemplación ni estudio analítico", indicó Rejala.

El actual presidente de Cerro Porteño (Reguera), es primo hermano de Marco Riquelme, ministro de Industria y Comercio de Paraguay que semanas atrás estuvo en Uruguay (en almuerzos ADM) para incentivar a empresarios locales a invertir en Paraguay.

Justamente la dupla presidencial que Peña promovió para sustituirlo es la de su vice (su posible sustituto ) Pedro Alliana y el propio Riquelme.

La advertencia del año pasado que motivó el retiro de sus acciones en Ueno

El expresidente paraguayo fue uno de los principales accionistas de Ueno Holding desde 2019 hasta abril 2025, cuando el fondo, luego convertido en banco, quedó en el ojo de la tormenta por sus vínculos societarios con empresas que figuran en la causa A Ultranza Py, la mayor investigación contra el narcotráfico y el lavado de dinero en ese país que desbarató a gran parte de la estructura liderada por el uruguayo Sebastián Marset y su socio paraguayo Miguel Ángel “Tío Rico” Insfrán.

En abril del año pasado, el diputado colorado Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana) expuso los nexos comerciales y financieros de Ueno Holding, con el entramado de empresas citadas en la acusación del fiscal Deny Yoon Pak contra la organización de narcotráfico y lavado de dinero encabezada por Marset e Insfrán que tenía como principal enlace en el Estado al empresario Alberto Koube Ayala, uno de los tantos beneficiarios de licitaciones y préstamos de la entidad financiera.

Federico Santoro, Sebastián Marset y Alberto Koube Ayala en Estancia 23 de abril (cumpleaños 30 de Marset).

Ante el Congreso paraguayo, Espínola expuso esos vínculos, la falta de respuesta de Peña (que tras la denuncia cedió sus acciones) y las instituciones encargadas del control, por lo que apuntó su sospecha en al menos cuatro hechos puntuales.

“El (Peña) tiene que brindar explicaciones a la ciudadanía de estos negocios oscuros, vinculados nada más y nada menos que al caso más importante que ha caído del narcotráfico y el lavado de dinero (A Ultranza Py).

1. Permítanme dudar del origen del dinero;

2. de que sus empresas se están lavando la cara con las finanzas públicas;

3. de que está apalancado en sus empresas a personas claves de su confianza con el dinero público;

4. y que nada más y nada menos sus empresas se están convirtiendo en el hub del lavado de dinero de ciudadanos comunes”.

La acusación de la Fiscalía que involucra a Ueno con el dinero de Marset

Según consta en la acusación fiscal, Alberto Koube Ayala, realizó operaciones financieras sospechosas en Credicentro SAECA, firma que luego se fusionó con Ueno Holding. El 28 de diciembre de 2021, Koube Ayala realizó depósitos por G. 1.300 millones a nombre de su entonces pareja, María Noelia Colmán, como parte de una maniobra para ocultar activos.

Además, en esa misma fecha, Koube Ayala obtuvo dos préstamos por más de US$ 2,5 millones de Ueno Holding, que luego fueron reinvertidos en la misma entidad financiera en representación de ARE Inversiones SA, una empresa vinculada al clan Marset.

La Fiscalía paraguaya apuntó que estas operaciones formaban parte de una estructura para introducir capital ilícito proveniente del narcotráfico en el sistema financiero formal de Ueno Holding que tenía entre sus principales accionistas a Peña y al Grupo Vázquez.

“Una vez que Alberto Koube obtuvo la información de que Sebastián Marset se encontraba sospechado por las autoridades competentes del país sobre su vinculación con el tráfico internacional de droga, el citado acusado realizó acciones tendientes a dificultar la investigación en contra del mencionado imputado, específicamente obstaculizar el hallazgo de todos los bienes adquiridos a favor de Marset, de tal manera impedir su eventual comiso”, señala la acusación.

En la acusación también se menciona una inversión de más de G. 10.000 millones realizada por Koube Ayala en IOIO SAECA, plataforma comercial integrada a Ueno Holding. Esta transacción, fechada el 11 de noviembre de 2021, fue presentada como inversión corporativa, pero según el Ministerio Público, fue otra vía para legitimar ganancias ilegales.

Para justificar dichos fondos, Koube Ayala simuló un préstamo con la Financiera El Comercio SAECA, que posteriormente se fusionó con Credicentro. La Fiscalía de Paraguay sostiene que dicha operación fue ficticia y que respondía a un patrón utilizado por Koube para lavar plata de Marset.

“Para dicha inversión, otra vez, el referido acusado justificó su supuesto origen (del dinero) como proveniente del préstamo que le concedió la Financiera El Comercio SAECA, el 18 de agosto de 2021, cuando, en realidad, dicha operación constituye una mera simulación, como usualmente lo vino empleando Alberto Koube, para insertar las ganancias ilícitas que obtuvo de Sebastián Marset”, señala la acusación.

En ese sentido, se menciona que “Alberto Koube Ayala depositó la suma de G. 10.000.568.456 (US$ 1,6 millones aprox) en concepto de “inversión”, en la empresa “IOIO SAECA”, mediante el contrato celebrado por el citado, en representación de la firma Grupo Tapyracuai″.

Grupo Tapyracuai figura como propietaria de varias propiedades del clan Marset, entre ellas la Estancia 23 de abril, de 230 hectáreas donde Marset mandó a construir una mansión y adquirió más de 2.000 cabezas de ganado que administraba su cuñado Mauro García Troche.

El establecimiento rural ubicado en la localidad de San Roque González de Santa Cruz, en el Departamento de Paraguarí oficiaba de centro de reuniones del narcotráfico internacional. Por el ejemplo con los albaneses del clan Cela-Çopja, también caídos en desgracia en los últimos meses tras una investigación sobre narcotráfico internacional de la SPAK, la Estructura Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado de Albania que descubrió cargamentos de esa sociedad en el puerto de Amberes (Bélgica).