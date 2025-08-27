El ejército de Israel asesinó más periodistas que cualquier otra guerra de la historia

Ataques sistemáticos y censura

El CPJ y asociaciones profesionales denuncian que Israel apunta directamente contra comunicadores palestinos, recurriendo a asesinatos, detenciones arbitrarias y torturas. Desde el inicio de la ofensiva, 206 periodistas han sido arrestados, 55 permanecen en prisión —23 bajo la figura de detención administrativa, sin cargos formales—, mientras que más de 500 resultaron heridos en ataques con balas y misiles.

La infraestructura mediática también ha sido blanco: 115 medios destruidos en Gaza, además de cierres forzosos en Cisjordania y Jerusalén. A ello se suma la prohibición de ingreso de periodistas extranjeros a la Franja sin supervisión militar, limitando la circulación de información independiente.

Israel niega de forma categórica los señalamientos. El gobierno de Benjamín Netanyahu sostiene que no dirige ataques contra civiles y justifica algunas muertes de periodistas acusándolos de vínculos con Hamás. Sin embargo, estas versiones son puestas en duda por organizaciones de derechos humanos y colectivos profesionales.

El costo humano del oficio

Más allá de las cifras, la guerra en Gaza ha dejado testimonios estremecedores. Uno de ellos es el de Wael Al-Dahdouh, entonces jefe de la oficina local de Al Jazeera, quien perdió a su esposa, tres hijos y un nieto en los bombardeos israelíes. En entrevista con Agência Brasil, describió el trabajo periodístico en Gaza como “el más mortífero en la historia de la humanidad”.

Los datos aportan contexto: solo en los dos primeros meses de la ofensiva, 37 periodistas fueron asesinados, más que en cualquier conflicto durante todo un año. “El ejército israelí mató a más periodistas en diez semanas que cualquier otro ejército en un solo año”, denunció Sherif Mansour, coordinador del CPJ.

Más que una estadística

El asesinato masivo de periodistas en Gaza plantea preguntas de fondo sobre la relación entre guerra y libertad de prensa. Para organismos internacionales, lo que ocurre excede el “daño colateral”: configura un patrón de represión deliberada contra la cobertura independiente.

La magnitud de las muertes no solo revela la vulnerabilidad de los periodistas palestinos, sino también el control casi absoluto de la narrativa que Israel busca imponer al impedir el acceso de corresponsales extranjeros. En términos históricos, Gaza se ha convertido en un caso sin precedentes: la zona donde el ejercicio del periodismo se paga con la vida.