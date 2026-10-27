El entorno de Flávio Bolsonaro asegura que está viajando a Estados Unidos

Horas más tarde, el Gobierno de Javier Milei negó que el político hubiese efectuado un pedido de asilo político en Argentina, y que haya entrado al país de forma legal ya que no hay registros en migraciones. A su vez descartaron emitir un comunicado para felicitar la victoria de Lula, pero tomaron nota del resultado electoral, según informó EFE.

Entretanto, el senador brasileño Rogério Marinho, quien coordinó la campaña presidencial del aspirante conservador, aseguró a Metropoles que el político no ha salido de Brasil. No obstante, reportes posteriores de Folha indicaron que Flávio Bolsonaro habría comunicado a su círculo cercano la decisión de huir a Argentina para seguir su viaje hasta EE.UU.

El citado medio asegura que el hijo mayor de la familia Bolsonaro no había pasado por los pasos fronterizos regulares entre Brasil y Argentina, por lo que se ha hecho un seguimiento cercano a los vuelos entre ambos países.

¿Porqué lo persiguen?

La decisión judicial de retirar los pasaportes de Flávio Bolsonaro se basó en una declaración del exsenador inhabilitado Eduardo Bolsonaro, quien dijo el pasado 23 de octubre que Flavio debía salir de Brasil si perdía la elección. La afirmación se produjo en una entrevista que el exparlamentario le concedió a un medio en Estados Unidos, donde reside actualmente.

El senador Flavio Bolsonaro, quien perderá su inmunidad en 2027, enfrenta varias investigaciones judiciales, una de ellas por presunto financiamiento irregular a la película sobre su padre Jair Bolsonaro, quien está preso por el fallido intento de golpe de Estado contra Lula en 2023.

Con información de Russia Today (RT)