El líder supremo iraní, Ali Khamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian fueron objetivos de los bombardeos.

La primera oleada de bombardeos registrados este sábado sobre Irán, en lo que el Pentágono denominó “Operación Furia Épica”, se centró principalmente en funcionarios iraníes, según una fuente al tanto de la operación.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Un funcionario israelí señaló que el líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian figuraban entre los objetivos, aunque no estaba claro el resultado de los ataques. Otra fuente indicó previamente que Khamenei no se encontraba en Teherán y había sido trasladado a un lugar seguro.
Imágenes satelitales mostraron una columna de humo y graves daños en el complejo de alta seguridad de Khamenei.
Un alto funcionario israelí declaró a los medios: “Nos sorprendería mucho que Khamenei apareciera en directo. Según nuestra evaluación, ya no está con nosotros, pero estamos esperando la confirmación definitiva”.
No se sabe si sobrevivieron a bombardeos
Otra fuente israelí declaró que el líder supremo iraní “muy probablemente no sobrevivió a los ataques”.
“Hasta donde sé”, Kahmenei sigue vivo, declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en una entrevista con NBC News.
“Puede que hayamos perdido a algunos comandantes, pero eso no es un gran problema”, dijo también.
Una fuente iraní cercana al poder afirmó que varios altos comandantes de la Guardia Revolucionaria y dirigentes políticos murieron. Medios estatales informaron que 40 personas fallecieron en un bombardeo israelí contra una escuela. Reuters no pudo verificar de manera independiente esos reportes.