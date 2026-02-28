El líder supremo iraní, Ali Khamenei, y el presidente Masoud Pezeshkian fueron objetivos de los bombardeos.

Un alto funcionario israelí declaró a los medios: “Nos sorprendería mucho que Khamenei apareciera en directo. Según nuestra evaluación, ya no está con nosotros, pero estamos esperando la confirmación definitiva”.

No se sabe si sobrevivieron a bombardeos

Otra fuente israelí declaró que el líder supremo iraní “muy probablemente no sobrevivió a los ataques”.

“Hasta donde sé”, Kahmenei sigue vivo, declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, en una entrevista con NBC News.

“Puede que hayamos perdido a algunos comandantes, pero eso no es un gran problema”, dijo también.

Una fuente iraní cercana al poder afirmó que varios altos comandantes de la Guardia Revolucionaria y dirigentes políticos murieron. Medios estatales informaron que 40 personas fallecieron en un bombardeo israelí contra una escuela. Reuters no pudo verificar de manera independiente esos reportes.