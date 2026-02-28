Donald Trump lleva a EEUU a otra guerra sin pedir permiso a nadie y pone al mundo entero en tensión

"Muerte a Estados Unidos"

“Durante 47 años, el régimen iraní ha coreado ‘¡Muerte a Estados Unidos!’ y ha librado una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa, dirigida contra Estados Unidos, nuestras tropas y la población inocente de muchísimos países", dijo Trump.

“Su libertad está en sus manos”, dijo Trump a los iraníes, a los que pidió que buscaran “refugio” ante la lluvia de bombas. “Cuando hayamos acabado, depongan a su Gobierno. El poder es de ustedes. Probablemente sea su única oportunidad en varias generaciones”, añadió sobre lo que vendrá cuando Washington dé por terminada una ofensiva que promete más larga e intensa que la del pasado junio.