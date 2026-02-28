Donald Trump metió de nuevo a Estados Unidos en una guerra para la que no obtuvo, ni siquiera buscó, el permiso del Congreso o la simpatía de la opinión pública. Tampoco lo hizo el pasado mes de junio, cuando el ejército bombardeó tres instalaciones de enriquecimiento y almacenamiento de uranio del programa nuclear iraní. Ni cuando el 3 de enero Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas.
Hace lo que se antoja
Donald Trump lleva a EEUU a otra guerra sin pedir permiso a nadie y pone al mundo entero en tensión
Donald Trump acusó a “las fuerzas iraníes” de “matar y mutilar a cientos de militares estadounidenses en Irak”.