Mundo Donald Trump |

Hace lo que se antoja

Donald Trump lleva a EEUU a otra guerra sin pedir permiso a nadie y pone al mundo entero en tensión

Donald Trump acusó a “las fuerzas iraníes” de “matar y mutilar a cientos de militares estadounidenses en Irak”.

Donald Trump metió de nuevo a Estados Unidos en una guerra.

Por Redacción Caras y Caretas

Donald Trump metió de nuevo a Estados Unidos en una guerra para la que no obtuvo, ni siquiera buscó, el permiso del Congreso o la simpatía de la opinión pública. Tampoco lo hizo el pasado mes de junio, cuando el ejército bombardeó tres instalaciones de enriquecimiento y almacenamiento de uranio del programa nuclear iraní. Ni cuando el 3 de enero Estados Unidos capturó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas.

En la campaña electoral que lo devolvió a la Casa Blanca, Trump insistió en que con él se acabarían las aventuras bélicas en el extranjero. Trece meses después del comienzo de su segundo mandato, parece claro que, o bien el candidato mentía, o bien el presidente ha decidido traicionar esa promesa de nuevo, pocas semanas después de alumbrar algo llamado Junta de la Paz que nació con el concurso de 27 países y el objetivo teórico de resolver conflictos.

Derrotar a Irán

Este sábado Trump difundió a las 2:00 en su red social, Truth, un vídeo pregrabado de ocho minutos en el que, usando una gorra blanca con las iniciales “USA” en azul, explicó ligeramente las intenciones de Washington en su ataque a Irán. Por un lado: “Defender al pueblo estadounidense eliminando amenazas inminentes del régimen iraní”. Por el otro, y sobre todo: derrocar a los ayatolás, en el poder desde 1979.

"Muerte a Estados Unidos"

“Durante 47 años, el régimen iraní ha coreado ‘¡Muerte a Estados Unidos!’ y ha librado una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa, dirigida contra Estados Unidos, nuestras tropas y la población inocente de muchísimos países", dijo Trump.

“Su libertad está en sus manos”, dijo Trump a los iraníes, a los que pidió que buscaran “refugio” ante la lluvia de bombas. “Cuando hayamos acabado, depongan a su Gobierno. El poder es de ustedes. Probablemente sea su única oportunidad en varias generaciones”, añadió sobre lo que vendrá cuando Washington dé por terminada una ofensiva que promete más larga e intensa que la del pasado junio.

