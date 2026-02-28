Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad pronóstico | Uruguay |

Pronóstico: estabilidad climática y temperaturas en ascenso para el inicio de marzo

Inumet, MetSul y Windguru coinciden en un pronóstico de estabilidad y ascenso térmico para el inicio de marzo, con cielos claros en todo Uruguay.

Pronóstico&nbsp;

Pronóstico 
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El cierre del mes de febrero en Uruguay estará marcado por condiciones de estabilidad atmosférica, cielos mayormente despejados y un paulatino incremento de las temperaturas. Según los reportes actualizados del Instituto Nacional de Meteorología (Inumet), el observatorio brasileño MetSul y los modelos de precisión de Windguru, el país experimentará un "alivio térmico" que se consolidará durante el fin de semana.

Pronóstico oficial e inestabilidad residual

De acuerdo con la última actualización de Inumet, para este sábado 28 de febrero se esperan temperaturas que oscilarán entre los 14°C de mínima y los 30°C de máxima en gran parte del territorio. El cielo se presentará algo nuboso con períodos de claro, acompañado de vientos del sector Este con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Para el domingo 1 de marzo, el organismo oficial prevé una jornada soleada con un ligero ascenso térmico, alcanzando los 31°C en el sur y metropolitana, mientras que en el norte del país las máximas podrían situarse cerca de los 33°C.

La visión de MetSul: aire oceánico y confort térmico

Por su parte, el centro meteorológico MetSul destaca la influencia de una masa de aire de origen oceánico que ha frenado la llegada de olas de calor extremas. Este fenómeno permitirá que el inicio de marzo sea "agradable", con mañanas frescas y tardes templadas. No obstante, advierten que hacia mediados de la próxima semana podría generarse una zona de baja presión que incremente la nubosidad, aunque sin pronósticos de lluvias severas en el corto plazo.

Condiciones marítimas y vientos (Windguru)

Para los usuarios de la franja costera y deportistas náuticos, el portal Windguru reporta condiciones favorables pero con presencia de viento persistente:

  • Dirección: Predominancia del Este y Noreste (ENE).

  • Intensidad: Promedio de 15 a 20 nudos (28-37 km/h), con rachas que podrían alcanzar los 25 nudos durante las tardes del domingo y lunes.

  • Oleaje: Se mantiene estable con alturas promedio de 0.8 a 1.2 metros en la costa de Maldonado y Rocha.

Resumen para la próxima semana:

  • Lunes 2 de marzo: Cielo claro, máxima de 31°C. Vientos del NE con rachas de 50 km/h.

  • Martes 3 de marzo: Aumento de nubosidad. Temperaturas entre 18°C y 29°C. Baja probabilidad de precipitaciones aisladas.

  • Miércoles 4 de marzo: Jornada estable y calurosa. Vientos moderados del sector E.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar