Pronóstico: estabilidad climática y temperaturas en ascenso para el inicio de marzo

La visión de MetSul: aire oceánico y confort térmico

Por su parte, el centro meteorológico MetSul destaca la influencia de una masa de aire de origen oceánico que ha frenado la llegada de olas de calor extremas. Este fenómeno permitirá que el inicio de marzo sea "agradable", con mañanas frescas y tardes templadas. No obstante, advierten que hacia mediados de la próxima semana podría generarse una zona de baja presión que incremente la nubosidad, aunque sin pronósticos de lluvias severas en el corto plazo.

Condiciones marítimas y vientos (Windguru)

Para los usuarios de la franja costera y deportistas náuticos, el portal Windguru reporta condiciones favorables pero con presencia de viento persistente:

Dirección: Predominancia del Este y Noreste (ENE).

Intensidad: Promedio de 15 a 20 nudos (28-37 km/h), con rachas que podrían alcanzar los 25 nudos durante las tardes del domingo y lunes.

Oleaje: Se mantiene estable con alturas promedio de 0.8 a 1.2 metros en la costa de Maldonado y Rocha.

Resumen para la próxima semana: