Decenas de niñas muertas en bombardeo israelí contra una escuela en el sur de Irán

Al menos 53 niñas han muerto este sábado en un bombardeo israelí contra una escuela femenina de primaria en la ciudad de Minab, al sur de Irán, mientras que otras 48 estudiantes han resultado heridas, según han informado las autoridades.
El ministerio de Educación de Irán aseguró que la cifra de alunas fallecidas como consecuencia del "salvaje" ataque israelí contra el colegio de primaria de niñas Shajareh Tayyebeh en la ciudad de Minab es de 53, después de que el recuento de víctimas mortales fuera subiendo a lo largo de la mañana..
Poco antes, el vicegobernador de la provincia de Hormozgan, Ahmad Nafisi, había informado del ataque de esta mañana y señaló que los equipos de rescate se encuentran en la escuela, que cuenta con 170 estudiantes, para asistir a las heridas y realizar las labores de retirada de escombros.
EE.UU. e Israel atacan Irán para acabar con el régimen de los ayatolás
A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra el país persa para acabar con el régimen de los ayatolás y se reportaron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro), a lo que Irán ha respondido con el lanzamiento de misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria.
Se registraron escenas de caos en las calles de la capital, con la circulación detenida por el gran tráfico, padres recogiendo a niños de colegios y colas en cajeros automáticos, mientras se ha cerrado el espacio aéreo de Irán y se ha cortado internet.