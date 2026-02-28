Irán lanza primera ola de misiles en respuesta a la agresión de EE.UU e Israel contra Therán

Ante los informes por parte de Irán, desde las Fuerzas de Defensa de Israel han comunicado sobre el lanzamiento de «una andanada adicional de misiles» iraníes.

Como parte de su campaña militar y de amenazas contra Irán, el Ministerio de Defensa de Israel confirmó este sábado una serie de ataques aéreos contra la capital iraní.

Medios locales iraníes han reportado que se han escuchado explosiones en el centro y otras zonas de la ciudad de Teherán.

Los ataques llevados a cabo por aviones de guerra de Israel, han coincidido con el anuncio del ministro del ministro de Defensa israelí, Israel Katz, sobre el inicio de nuevas operaciones contra Irán.

Desde Irán indicaron que se produjeron impactos de varios misiles en la capital del país persa.

Posteriormente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump confirmó este sábado que fuerzas estadounidenses participaron con Israel en el reciente ataque a la capital iraní.

Segundo ataque israelí contra Irán en menos de un año

El pasado 13 de junio, Israel lanzó una campaña de bombardeos sobre Irán con el pretexto de que ese país estaba a punto de adquirir un arma nuclear, si bien los iraníes siempre habían negado la dimensión militar de su programa nuclear.

Irán respondió al ataque de Israel con lanzamientos de drones y misiles balísticos hacia el territorio israelí.

El 22 de junio, EE.UU. se involucró en el conflicto con un bombardeo sobre tres centros nucleares de Irán, intervención que le valió una condena enérgica por parte de Rusia, China y otras naciones.

Al día siguiente, Irán lanzó una represalia contra la base militar de Al Udeid, situada en Catar.

El día 24 entró en vigor un alto el fuego entre Irán e Israel tras 12 días de hostilidades que dejaron cientos de muertos y miles de heridos.