El mensaje de EEUU tras la captura de Marset: "El reinado de terror y caos ha terminado"

“Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al fortalecimiento rápido de la cooperación entre las fuerzas del orden de Estados Unidos y Bolivia, el notorio narcotraficante Marset enfrentará la justicia”, indica el texto.

La publicación de EEUU también se recuerda que el país norteamericano ofrecía una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Marset.

El comunicado añade que el uruguayo era buscado en EEUU por lavado de dinero, mientras que en Paraguay y Bolivia era requerido por delitos vinculados al narcotráfico.