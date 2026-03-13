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Mundo Sebastián Marset | EEUU | DEA

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El mensaje de EEUU tras la captura de Marset: "El reinado de terror y caos ha terminado"

La DEA de EEUU destacó la cooperación con Bolivia para lograr la detención del uruguayo Sebastián Marset, tras varios meses de búsqueda.

EEUU celebró la detención de Sebastián Marset por parte de la DEA.

EEUU celebró la detención de Sebastián Marset por parte de la DEA.
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Por Redacción Caras y Caretas

El gobierno de Estados Unidos (EEUU) celebró en sus cuentas oficiales de redes sociales la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), considerado uno de los criminales más buscados de la región y desde mayo del año pasado también de EEUU.

A través de la red social X, el Departamento de Estado de EEUU, mediante su oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), publicó un mensaje en el que señala que la detención pone fin al accionar delictivo del investigado.

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La cooperación entre EEUU y Bolivia

El mensaje también se destaca el fortalecimiento de la cooperación entre EEUU y Bolivia para lograr la captura del narcotraficante.

Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al fortalecimiento rápido de la cooperación entre las fuerzas del orden de Estados Unidos y Bolivia, el notorio narcotraficante Marset enfrentará la justicia”, indica el texto.

La publicación de EEUU también se recuerda que el país norteamericano ofrecía una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Marset.

El comunicado añade que el uruguayo era buscado en EEUU por lavado de dinero, mientras que en Paraguay y Bolivia era requerido por delitos vinculados al narcotráfico.

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