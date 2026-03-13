El gobierno de Estados Unidos (EEUU) celebró en sus cuentas oficiales de redes sociales la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), considerado uno de los criminales más buscados de la región y desde mayo del año pasado también de EEUU.
Goza-DEA
El mensaje de EEUU tras la captura de Marset: "El reinado de terror y caos ha terminado"
La DEA de EEUU destacó la cooperación con Bolivia para lograr la detención del uruguayo Sebastián Marset, tras varios meses de búsqueda.