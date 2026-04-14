El Mossad blanqueó cuáles son los objetivos finales de Israel en Irán

Según Barnea, el fin definitivo de la operación llegará cuando se logre derribar al liderazgo actual del país persa. "Nuestra obligación se completará solo cuando sea reemplazado este régimen extremista. Ese régimen que quiere nuestra destrucción debe desaparecer del mundo [...]. Esta es nuestra misión", sentenció.

La advertencia de Irán a EEUU e Israel

Mientras tanto, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) lanzó este lunes una nueva advertencia a Estados Unidos e Israel, asegurando que aún no ha desplegado todo su potencial militar.

Según el portavoz del cuerpo militar, el general de brigada Hossein Mohebbi, el país persa, que hasta ahora ha actuado con contención, está preparado para revelar capacidades muy por encima de lo que el enemigo se imagina en el caso de una nueva escalada bélica.

Una semana de tregua

El pasado martes, EEUU e Irán pactaron una tregua de dos semanas y acordaron reabrir el estrecho de Ormuz, por donde circula alrededor del 20% de todo el petróleo y el gas que se comercia en el mundo. Sin embargo, el estrecho permaneció cerrado 'de facto' desde el anuncio, y luego Trump anunció una nueva medida de presión contra Irán: el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Desde la CGRI recordaron a EEUU que Irán "tiene plena autoridad sobre la gestión inteligente del estrecho de Ormuz" y cualquier intento por parte de buques militares de pasar por la vía marítima será tratado con severidad.