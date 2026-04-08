Irán denunció que EEUU e Israel violaron tres puntos del acuerdo de alto el fuego

El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, denunció este miércoles que la coalición de Estados Unidos (EEUU) e Israel ya violaron tres puntos fundamentales del acuerdo de alto el fuego antes de comenzar las negociaciones en Pakistán. Tras estas violaciones, "el alto el fuego o las negociaciones bilaterales se vuelven irracionales", apuntó.
Los tres puntos del acuerdo violados por EEUU e Israel
Según consignó Al Mayadeen, Bagher Ghalibaf denunció que los tres puntos que violaron en el acuerdo son la invasión de Líbano, la violación del espacio aéreo iraní y la privación del derecho a la enriquecimiento de uranio.
Tras estas tres principales violaciones del marco acordado, "el alto el fuego y las negociaciones carecen de sentido", para el presidente del Parlamento iraní.
El líder parlamentario iraní sostuvo que, "desde el inicio seguíamos la operación actual con desconfianza y, como era de esperar, EEUU incumplió sus compromisos antes de comenzar las negociaciones".
Si bien, Trump declaró que la propuesta de 10 puntos presentada por Irán es una “base válida para negociar” y el marco principal de estas conversaciones, esta “base válida para negociar” sufrió una violación abierta y evidente incluso antes de que comenzaran las negociaciones, acusó Bagher Ghalibaf.
La tregua de dos semanas acordada en la noche del martes
Irán y EEUU acordaron en la noche del martes 7 de abril un alto el fuego de dos semanas para negociar el fin de la guerra que comenzó el 28 de febrero, provocada por EEUU e Israel.
Al respecto, el canciller iraní, Abbas Araghchi, hizo referencia al acuerdo anunciado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que rezaba “un alto el fuego en todas partes, incluido el Líbano y otros lugares”.
Sin embargo, más tarde el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que los ataques de Israel contra Hezbolá en el Líbano son una "escaramuza" separada de la guerra librada contra Irán, por lo que no forman parte del alto el fuego temporal alcanzado el martes.
Condenas por los ataques en Líbano y la advertencia de Irán
Otros países como Egipto y Catar, dos de los países que colaboraron en los esfuerzos para alcanzar la tregua de dos semanas condenaron también los "brutales ataques" lanzados este miércoles por Israel contra el Líbano y pidieron la intervención "inmediata" de la comunidad internacional.