Irán denunció que EEUU e Israel violaron tres puntos del acuerdo de alto el fuego

El líder parlamentario iraní sostuvo que, "desde el inicio seguíamos la operación actual con desconfianza y, como era de esperar, EEUU incumplió sus compromisos antes de comenzar las negociaciones".

Si bien, Trump declaró que la propuesta de 10 puntos presentada por Irán es una “base válida para negociar” y el marco principal de estas conversaciones, esta “base válida para negociar” sufrió una violación abierta y evidente incluso antes de que comenzaran las negociaciones, acusó Bagher Ghalibaf.

Mohammad Bagher Ghalibaf

La tregua de dos semanas acordada en la noche del martes

Irán y EEUU acordaron en la noche del martes 7 de abril un alto el fuego de dos semanas para negociar el fin de la guerra que comenzó el 28 de febrero, provocada por EEUU e Israel.

Al respecto, el canciller iraní, Abbas Araghchi, hizo referencia al acuerdo anunciado por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, que rezaba “un alto el fuego en todas partes, incluido el Líbano y otros lugares”.

Sin embargo, más tarde el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que los ataques de Israel contra Hezbolá en el Líbano son una "escaramuza" separada de la guerra librada contra Irán, por lo que no forman parte del alto el fuego temporal alcanzado el martes.

Condenas por los ataques en Líbano y la advertencia de Irán

Otros países como Egipto y Catar, dos de los países que colaboraron en los esfuerzos para alcanzar la tregua de dos semanas condenaron también los "brutales ataques" lanzados este miércoles por Israel contra el Líbano y pidieron la intervención "inmediata" de la comunidad internacional.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Milenio/status/2041889169559937534&partner=&hide_thread=false Israel lanza su ataque más mortífero contra el Líbano, pese a la tregua: 160 bombas en 10 minutos



Israel sostiene que respetará la tregua de dos semanas pactada entre Estados Unidos e Irán, pero asegura que no incluye a Líbano, por lo que mantiene sus ataques en el país.



En… pic.twitter.com/7jLEaQZ32P — Milenio (@Milenio) April 8, 2026

EEUU "debe elegir entre el alto el fuego o continuar la guerra a través de Israel. No puede tener ambos", afirmó este miércoles Araghchi.

"Los términos del alto el fuego Irán-Estados Unido son claros", recalcó el canciller iraní tras la serie de bombardeos de Israel sobre Líbano, que han causado hasta ahora 254 muertos y 1.164 heridos.

"El mundo ve la masacre en Líbano. La pelota está en el tejado de EEUU y el mundo está pendiente de si cumplirá sus compromisos", advirtió.