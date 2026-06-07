Este domingo, los peruanos votarán en una segunda vuelta presidencial tras una caótica primera ronda que tardó semanas en resolverse debido a fallos logísticos y acusaciones de fraude no probadas que desataron una indignación generalizada. La contienda enfrenta a Keiko Fujimori, conservadora, con Roberto Sánchez, legislador de izquierda y heredero político del encarcelado expresidente Pedro Castillo.
Sánchez Vs. Fujimori
El representante de la izquierda enfrenta a la hija del dictador en el balotaje este domingo en Perú
Con resultado abierto los peruanos van a las urnas envueltos en una crisis de inestabilidad política y desborde de la delincuencia. Izquierda Vs. conservadores.