El triste caso de Noelia Castillo: de una historia de intentos suicidas a la eutanasia

Trastornos psiquiátricos

Durante la adolescencia comenzaron a manifestarse con mayor claridad los problemas de salud mental. Fue diagnosticada con trastornos psiquiátricos y tuvo múltiples ingresos en centros especializados. En ese período, también refirió haber sido víctima de agresiones sexuales, experiencias que —según su propio testimonio recogido en evaluaciones médicas— profundizaron su cuadro de ansiedad, depresión y estrés postraumático.

La acumulación de estos factores derivó en reiterados intentos de suicidio. El más grave ocurrió en 2022, cuando, con 22 años, se arrojó desde un quinto piso. Sobrevivió, pero con secuelas irreversibles: una lesión medular que le provocó paraplejia completa, pérdida de autonomía y dolor crónico persistente. Desde entonces, su vida quedó limitada a cuidados permanentes, con una dependencia total para actividades básicas.

Ese punto marcó un quiebre definitivo. A la carga psicológica previa se sumó el sufrimiento físico constante. Los informes clínicos que luego formarían parte del expediente describen un cuadro de “padecimiento grave, crónico e imposibilitante”, sin expectativas de mejoría, en el que el dolor no podía ser mitigado de forma efectiva.

En 2024, Noelia inició formalmente el proceso para solicitar la eutanasia, amparada en la legislación vigente en España desde 2021. La petición fue evaluada por equipos médicos y finalmente aprobada por la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que determinó que cumplía con todos los requisitos: enfermedad grave e incurable, sufrimiento físico y psíquico constante, y plena capacidad para decidir.

Eutanasia: una batalla judicial

Sin embargo, el proceso se transformó en una batalla judicial. Su padre, con el respaldo de la organización Abogados Cristianos, presentó recursos para frenar la eutanasia, argumentando que su historial psiquiátrico invalidaba su consentimiento. Durante más de 600 días, el procedimiento quedó suspendido mientras diferentes tribunales analizaban el caso.

La discusión llegó a instancias superiores, incluyendo el Tribunal Supremo de España y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos coincidieron en un punto central: Noelia Castillo conservaba la capacidad de decidir sobre su propia vida. Los peritajes médicos fueron concluyentes en ese sentido.

En paralelo, su historia se volvió objeto de exposición pública. Circularon versiones inexactas que simplificaban su situación a un cuadro depresivo, omitiendo la dimensión física de su padecimiento. Los informes oficiales, sin embargo, reiteraron que su solicitud no respondía únicamente a una condición psiquiátrica, sino a un sufrimiento integral, agravado por la lesión medular irreversible.

Finalmente, tras superar todos los recursos, el procedimiento fue autorizado. El 26 de marzo de 2026, Noelia Castillo murió mediante eutanasia, luego de 601 días de espera desde su solicitud inicial.

Tenía 25 años. Su historia, atravesada por la violencia, la enfermedad y la institucionalización desde la infancia, expone un recorrido en el que los intentos de suicidio no fueron episodios aislados, sino parte de una trayectoria de sufrimiento sostenido. La eutanasia, en su caso, no apareció como un hecho repentino, sino como el desenlace de un proceso largo, complejo y profundamente controvertido.