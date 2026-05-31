Elecciones en Colombia: "Estamos convencidos de que hoy en la tarde celebraremos el segundo gobierno progresista"

Cepeda votó en Kennedy, suroccidente de Bogotá: “Estamos convencidos de que hoy en la tarde celebraremos el segundo gobierno progresista en Colombia”, ha dicho al salir.

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, ha votado en el colegio San Lucas, en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, en su barrio natal y a pocas calles de donde su padre fue asesinado hace 26 años. Rodeado de su jefa de debate, María José Pizarro, y de centenares de seguidores y decenas de camarógrafos y periodistas, depositó su voto a las 11:25 a.m. Ante la insistencia de los presentes, finalmente mostró el tarjetón, que había marcado “arriba y a la izquierda”. “Por la vida y por la democracia”, dijo ante las cámaras.

Sucesor de Gustavo Petro

Minutos después salió del salón de clases en donde había votado, en la Mesa 7, y dio unas declaraciones en el patio central del colegio. Lo primero que dijo fue que el objetivo de su Gobierno será el de profundizar los cambios que ha implementado la administración de Gustavo Petro. “En estos años se ha elevado la consciencia política de la ciudadanía y del pueblo”, dijo, mientras era interrumpido por los pitos y cánticos de los asistentes, que vitoreaban “Cepeda, Cepeda, Cepeda”. “Hemos hecho una política y una campaña limpia y transparente”, continuó.

El candidato invitó a que esta sea una jornada pacífica que consolide la democracia en Colombia, y en la que se afiance la legitimidad del proceso y del sistema electoral. Pero también se refirió a los mecanismos de observación electoral que ha activado el Pacto Histórico: “Además de decenas de miles de testigos electorales, tenemos puestos de mando unificados en distintas partes del país, y que una vez se cierre la votación, vamos a poner en práctica un mecanismo de conteo rápido de los resultados, para que muy pronto sepamos cómo se desarrolló la votación”. Cepeda concluyó diciendo que espera que los resultados le sean favorables: “Estamos convencidos de que hoy en la tarde celebraremos el segundo gobierno progresista en Colombia”.