Marcelo Bielsa dio a conocer los convocados de Uruguay para el Mundial.

Marcelo Bielsa dio a conocer la nómina de veintiséis futbolistas que defenderán a Uruguay en el próximo Mundial. Los convocados entrenan bajo las órdenes del cuerpo técnico hace un par de semanas en el Complejo Celeste previo a partir rumbo a Playa del Carmen dónde será la concentración.
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El plantel elegido por Marcelo Bielsa no presenta mayores sorpresas. Si bien había dudas sobre las situaciones sanitarias de Jopaquín Piquerez, Matías VIña y Giorgian de Arrascaeta, los tres respondieron de buena manera y serán parte del plantel que defenderá a la celeste en el próximo Mundial.
La delegación de Uruguay, conformada por los futbolistas convocados, el cuerpo técnico y doce sparrings elegidos por Bielsa, partirán rumbo a Playa del Carmen en dónde concentrarán a lo largo de todo el Mundial.
La selección uruguaya debutará el próximo lunes 15 de junio en el Hard Rock Stadium ante Arabia Saudita, mientras que el domingo 21 en ese mismo estadio enfrentará a Cabo Verde, ambos partidos a las 19:00 horas. Uruguay va a cerrar la fase de grupos el viernes 26 de junio a las 21:00 horas ante España en el Estadio Akron de Guadalajara (México).
La lista de Uruguay para el Mundial
A continuación repasamos los elegidos por Marcelo Bielsa para defender a la celeste en el Mundial.
Goleros
- Fernando Muslera (Estudiantes LP, Argentina)
- Sergio Rochet (Internacional, Brasil)
- Santiago Mele (Monterrey, México)
Defensores
- Guillermo Varela (Flamengo, Brasil)
- Ronald Araujo (Barcelona, España)
- Sebastián Cáceres (América, México)
- Santiago Bueno (Wolverhampton, Inglaterra)
- José María Giménez (Atlético Madrid, España)
- Mathias Olivera (Napoli, Italia)
- Matias Viña (River Plate, Argentina)
- Joaquín Piquerez (Palmeiras, Brasil)
- Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake City, Estados Unidos)
Mediocampistas
- Federico Valverde (Real Madrid, España)
- Rodrigo Bentancur (Tottenham, Inglaterra)
- Emiliano Martinez (Palmeiras, Brasil)
- Manuel Ugarte (Manchester United, Inglaterra)
- Rodrigo Zalazar (Sporting Lisboa, Portugal)
- Giorgian De Arrascaeta (Flamengo, Brasil)
- Nicolás De la Cruz (Flamengo, Brasil)
Delanteros
- Agustín Canobbio (Fluminense, Brasil)
- Brain Rodriguez (América, México)
- Facundo Pellistri (Panathinaikos, Grecia)
- Darwin Nuñez (Al-Hilal, Arabia Saudita)
- Federico Viñas (Real Oviedo, España)
- Maximiliano Araujo (Sporting Lisboa, Portugal)
- Rodrigo Aguirre (Tigres, México)