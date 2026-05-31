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Sociedad

conflicto en Salto

Familias de asentamiento se plantan ante el desalojo y acusan a la Intendencia de Salto de "mentir"

Las familias afirman que tienen todos los servicios regulares y que la zona no es de riesgo, en contra de lo que dice el gobierno departamental.

Asentamiento La Amarilla en Salto, grupo de familias reclaman a la Intendencia.&nbsp;

Asentamiento La Amarilla en Salto, grupo de familias reclaman a la Intendencia. 

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La tranquilidad del asentamiento La Amarilla, en Salto, se quebró por una pelea judicial y política. Un grupo de familias que vive en la calle Rambla Ceibal se resiste al desalojo que impulsa el Gobierno de Salto, al que acusan de usar "premisas falsas" para justificar su reubicación.

Riesgos

La vecina Catherine Salvi, vocera de los afectados, salió al cruce de los argumentos oficiales. Según la Intendencia, las casas están en una zona de riesgo y algunas fueron construidas sobre un caño maestro de infraestructura pública. Pero los residentes lo niegan rotundamente.

"Acá tenemos saneamiento, agua potable y luz con medidores legales. Todo está regularizado", afirmó Salvi, desmintiendo que se trate de un asentamiento precario o ilegal. Los vecinos aseguran que la comunidad lleva más de una década consolidada y que las autoridades desconocen la realidad del barrio.

El conflicto sigue abierto y las familias advierten que no se moverán hasta que se respeten sus derechos. Mientras tanto, la negociación entre ambas partes continúa en un clima de creciente tensión.

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