La tranquilidad del asentamiento La Amarilla, en Salto, se quebró por una pelea judicial y política. Un grupo de familias que vive en la calle Rambla Ceibal se resiste al desalojo que impulsa el Gobierno de Salto, al que acusan de usar "premisas falsas" para justificar su reubicación.
conflicto en Salto
Familias de asentamiento se plantan ante el desalojo y acusan a la Intendencia de Salto de "mentir"
Las familias afirman que tienen todos los servicios regulares y que la zona no es de riesgo, en contra de lo que dice el gobierno departamental.