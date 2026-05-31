Horror en Argentina: Encontraron muerta a adolescente desaparecida en Córdoba

La noticia fue comunicada a la familia minutos antes de que trascendiera públicamente. La madre de la adolescente sufrió una descompensación al enterarse del desenlace y debió recibir asistencia médica en su domicilio.

Desde el inicio de la investigación, la Fiscalía sostuvo que se trabajaba con todas las hipótesis abiertas. “La buscamos con y sin vida”, había manifestado el fiscal a cargo del caso, Alejandro Garzón.

La reconstrucción del caso y las sospechas sobre el detenido

La investigación sitúa el punto de partida en la vivienda de Claudio Barrelier, de 32 años, ubicada en el barrio Cofico. Según los investigadores, el hombre habría convencido a Agostina de acudir a su casa con el argumento de buscar un regalo para su madre. La adolescente confiaba en él porque había mantenido una relación sentimental con su madre en el pasado.

Las cámaras de seguridad registraron a ambos ingresando a la vivienda durante la noche del sábado 23 de mayo. Esa fue la última imagen conocida de la menor con vida. Desde entonces, ninguna filmación mostró a Agostina saliendo del lugar.

La principal hipótesis judicial apunta a que la adolescente habría sido víctima de un abuso sexual y posteriormente de una agresión que terminó con su muerte. Los investigadores también analizan la posible participación de otras personas que habrían estado presentes en la vivienda.

Las pruebas reunidas indican que, entre el sábado y el lunes posteriores a la desaparición, Barrelier buscó con insistencia dinero y un vehículo prestado. Finalmente consiguió un Ford Ka negro, con el que habría trasladado el cuerpo. Cámaras de seguridad lo captaron realizando movimientos sospechosos entre la vivienda y el automóvil, transportando objetos que fueron descritos como “tachos o baldes”.

Posteriormente, registros de telefonía celular ubicaron al sospechoso en la zona de Ampliación Ferreyra, donde finalmente fue encontrado el cuerpo de Agostina. Aunque el área carece de cámaras de vigilancia, dispositivos instalados en los accesos registraron el ingreso y la salida del vehículo del lugar, reforzando las sospechas en su contra mientras la Justicia avanza en el esclarecimiento del crimen.