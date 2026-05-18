¿En cuánto tiempo se agotarán las reservas de petróleo?

Las reservas comerciales de petróleo se están agotando con rapidez y "solo quedan para unas pocas semanas" de suministro, debido a la guerra de Irán y al cierre del estrecho de Ormuz al transporte marítimo, advirtió este lunes el director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, citado por Reuters.
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Birol, que participa en París (Francia) en la reunión de ministros de Finanzas del G7, señaló que la liberación de reservas estratégicas ha sumado 2,5 millones de barriles por día al mercado, no obstante, remarcó que esas reservas "no son infinitas".
Temporada de verano europeo acelerará la crisis del petróleo mundial
Afirmó que el inicio de la siembra de primavera y la temporada de viajes de verano en el hemisferio norte acelerará el consumo de inventarios, por una mayor demanda de diésel, fertilizantes, combustible de aviación y gasolina.
Asimismo, Birol describió "una brecha de percepción en los mercados entre los mercados físicos y los mercados financieros" del petróleo y sostuvo que, antes de los ataques de Estados Unidos (EEUU) e Israel contra Irán a finales de febrero de este año, había "un gran excedente" y las existencias comerciales eran muy altas, pero que la situación cambió rápidamente por la guerra en Medio Oriente.
La situación en Medio Oriente y el bloqueo de Ormuz
La semana pasada, el medio británico Financial Times también reportó que el bloqueo del estrecho de Ormuz ha agravado el temor por una nueva sacudida energética global, justo cuando se aproxima el verano en el hemisferio norte.
El aumento de la demanda de aire acondicionado y los viajes de vacaciones de esta época del año ejercerán una presión adicional sobre los suministros de petróleo, gasolina, diésel y combustible para aviones, precisamente cuando las reservas mundiales están disminuyendo al ritmo más rápido registrado.