¿En cuánto tiempo se agotarán las reservas de petróleo?

Afirmó que el inicio de la siembra de primavera y la temporada de viajes de verano en el hemisferio norte acelerará el consumo de inventarios, por una mayor demanda de diésel, fertilizantes, combustible de aviación y gasolina.

Asimismo, Birol describió "una brecha de percepción en los mercados entre los mercados físicos y los mercados financieros" del petróleo y sostuvo que, antes de los ataques de Estados Unidos (EEUU) e Israel contra Irán a finales de febrero de este año, había "un gran excedente" y las existencias comerciales eran muy altas, pero que la situación cambió rápidamente por la guerra en Medio Oriente.

La situación en Medio Oriente y el bloqueo de Ormuz

La semana pasada, el medio británico Financial Times también reportó que el bloqueo del estrecho de Ormuz ha agravado el temor por una nueva sacudida energética global, justo cuando se aproxima el verano en el hemisferio norte.

El aumento de la demanda de aire acondicionado y los viajes de vacaciones de esta época del año ejercerán una presión adicional sobre los suministros de petróleo, gasolina, diésel y combustible para aviones, precisamente cuando las reservas mundiales están disminuyendo al ritmo más rápido registrado.