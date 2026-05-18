Lula marcó sus diferencias con Trump y puso una condición para negociar con EEUU

El deterioro previo en las relaciones bilaterales

El mandatario brasileño dijo que el deterioro previo en las relaciones bilaterales se debió precisamente a una falta de respeto por parte de Washington, especialmente tras la imposición de aranceles y sanciones que Lula consideró una violación a la soberanía de su nación.

Ante esto, el mandatario utilizó sus apariciones públicas para enviar un mensaje claro: Brasil está completamente dispuesto a dialogar y resolver sus diferencias con Estados Unidos, pero únicamente bajo la condición de ser tratado como un igual.

Su enfoque para negociar con Trump, explicó Lula, se guía por una lección de dignidad que aprendió de su madre analfabeta, Dona Lindu. Evocando esa enseñanza, el presidente aseguró: "Quienes agachan la cabeza, tal vez no puedan volver a levantarla", añadiendo que "Brasil está muy orgulloso de lo que es. No tenemos que inclinarnos ante nadie".

A nivel interno, apunta el medio, la estrategia del presidente frente a Trump ha reportado claros beneficios políticos, ya que la sociedad brasileña percibió su confrontación como una defensa legítima de la soberanía.

La postura de Lula y la opinión pública

El impacto positivo de esta postura se reflejó en la opinión pública tras su visita a la Casa Blanca, donde un sondeo reveló que el 60% de los brasileños consideró que la gestión y el encuentro habían sido "buenos para Brasil", aunque la intención de voto entre Lula y su principal competidor, el senador Flavio Bolsonario, hijo del expresidente, luzca empatada a cinco meses de los comicios.

Lula le explicó al medio que su relación con Trump es la prueba de que dos líderes pueden ser adversarios ideológicos y, aun así, sentarse a negociar de forma efectiva. Asimismo, lanzó una advertencia a los gobernantes del mundo sobre la urgencia de entregar resultados concretos a la población antes de que los movimientos antisistema se fortalezcan, concluyendo de manera tajante: "La democracia fracasó cuando dejó de responder a las aspiraciones más básicas de la gente", y que cuando eso sucede, “entonces cualquier idiota que hable en contra del sistema recibe aplausos. Eso está pasando en todo el mundo".

(Vía Sputnik)