Encuesta reveló rechazo en EEUU al bloqueo contra Cuba

Un número importante de estadounidenses desaprueban el bloqueo de los envíos de petróleo a Cuba, así como el duradero embargo de Estados Unidos (EEUU) sobre la isla caribeña, según una encuesta que fue comentada este lunes por el canciller cubano, Bruno Rodríguez.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La semana pasada la firma internacional YouGov señaló que casi la mitad (46%) de los estadounidenses desaprueba, en mayor o menor medida, la política actual de EEUU de bloquear los envíos de crudo procedentes de otros países.
"El 40% de los estadounidenses desaprueban el prolongado bloqueo comercial contra Cuba, frente a un 32% de aprobación", escribió Rodríguez en redes sociales.
En ese sentido, sostuvo que "si el Gobierno de EEUU escuchara realmente la voluntad de la mayoría de su población, y no de una minoría repleta de odio y ansias belicistas, pusiera fin a su política criminal contra el pueblo cubano que provoca un creciente daño humanitario".
Historial reciente sobre los bloqueos y hostilidades de EEUU a Cuba
El 29 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una "emergencia nacional" ante la supuesta "amenaza inusual y extraordinaria" que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.
El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con "numerosos países hostiles", de acoger a "grupos terroristas transnacionales" como Hamás y Hezbolá y de permitir el despliegue en la isla de "sofisticadas capacidades militares y de inteligencia" de Rusia y China.
Posteriormente, Trump reconoció que su Administración mantiene contactos con La Habana e indicó que van a llegar a un acuerdo con Cuba, aunque calificó al país caribeño como "una nación en decadencia" que "ya no cuenta con Venezuela" para sostenerse.
A su vez, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó: "Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales".