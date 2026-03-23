Encuesta reveló rechazo en EEUU al bloqueo contra Cuba

En ese sentido, sostuvo que "si el Gobierno de EEUU escuchara realmente la voluntad de la mayoría de su población, y no de una minoría repleta de odio y ansias belicistas, pusiera fin a su política criminal contra el pueblo cubano que provoca un creciente daño humanitario".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/BrunoRguezP/status/2036047295746031687&partner=&hide_thread=false El 40% de los estadounidenses desaprueban el prolongado bloqueo mcomercial contra #Cuba, frente a un 32% de aprobación, según encuesta de reconocido medio del país norteño.



Si el gobierno de #EEUU escuchara realmente la voluntad de la mayoría de su población, y no de una minoría… pic.twitter.com/BT3PZfrpty — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) March 23, 2026

Historial reciente sobre los bloqueos y hostilidades de EEUU a Cuba

El 29 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una "emergencia nacional" ante la supuesta "amenaza inusual y extraordinaria" que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.

El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con "numerosos países hostiles", de acoger a "grupos terroristas transnacionales" como Hamás y Hezbolá y de permitir el despliegue en la isla de "sofisticadas capacidades militares y de inteligencia" de Rusia y China.

Posteriormente, Trump reconoció que su Administración mantiene contactos con La Habana e indicó que van a llegar a un acuerdo con Cuba, aunque calificó al país caribeño como "una nación en decadencia" que "ya no cuenta con Venezuela" para sostenerse.

A su vez, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó: "Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales".