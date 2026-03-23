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Mundo EEUU | Cuba | bloqueo

Desaprobación popular

Encuesta reveló rechazo en EEUU al bloqueo contra Cuba

El estudio elaborado por YouGov mostró la reprobación reinante en la sociedad de EEUU a las medidas coercitivas unilaterales contra la isla caribeña.

Manifestaciones en EEUU en contra del bloqueo a Cuba.

Manifestaciones en EEUU en contra del bloqueo a Cuba.

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Por Redacción Caras y Caretas

Un número importante de estadounidenses desaprueban el bloqueo de los envíos de petróleo a Cuba, así como el duradero embargo de Estados Unidos (EEUU) sobre la isla caribeña, según una encuesta que fue comentada este lunes por el canciller cubano, Bruno Rodríguez.

La semana pasada la firma internacional YouGov señaló que casi la mitad (46%) de los estadounidenses desaprueba, en mayor o menor medida, la política actual de EEUU de bloquear los envíos de crudo procedentes de otros países.

"El 40% de los estadounidenses desaprueban el prolongado bloqueo comercial contra Cuba, frente a un 32% de aprobación", escribió Rodríguez en redes sociales.

En ese sentido, sostuvo que "si el Gobierno de EEUU escuchara realmente la voluntad de la mayoría de su población, y no de una minoría repleta de odio y ansias belicistas, pusiera fin a su política criminal contra el pueblo cubano que provoca un creciente daño humanitario".

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Historial reciente sobre los bloqueos y hostilidades de EEUU a Cuba

El 29 de enero, el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una "emergencia nacional" ante la supuesta "amenaza inusual y extraordinaria" que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.

El texto acusa al Gobierno cubano de alinearse con "numerosos países hostiles", de acoger a "grupos terroristas transnacionales" como Hamás y Hezbolá y de permitir el despliegue en la isla de "sofisticadas capacidades militares y de inteligencia" de Rusia y China.

Posteriormente, Trump reconoció que su Administración mantiene contactos con La Habana e indicó que van a llegar a un acuerdo con Cuba, aunque calificó al país caribeño como "una nación en decadencia" que "ya no cuenta con Venezuela" para sostenerse.

A su vez, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó: "Esta nueva medida evidencia la naturaleza fascista, criminal y genocida de una camarilla que ha secuestrado los intereses del pueblo estadounidense con fines puramente personales".

FUENTE: RT en Español

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