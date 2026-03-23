Convoy de ayuda solidaria a Cuba busca llamar atención internacional

Amenazas contra Cuba

López Obregón también se refirió a las amenazas que enfrenta la isla caribeña desde hace más de 60 años y el "bloqueo dramático" impuesto por Washington, en alusión a las recurrentes medidas de presión económica, comercial y financiera.

"Recientemente vi declaraciones de algún alto mando de los EEUU diciendo que ellos no estaban preparando ninguna invasión a Cuba, pero también se produjeron declaraciones similares antes del bombardeo de Irán", observó la legisladora, quien destacó la necesidad de mantenerse alerta.

La senadora mencionó lo ocurrido en Venezuela el 3 de enero, cuando fuerzas militares estadounidenses secuestraron el presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores, y mencionó otros ejemplos de "intervencionismo" de Washington en países como Panamá, Granada y varias naciones de Centroamérica.

"Entonces, uno tiene que mirar con preocupación y esas frases que se dicen como de cóctel... sí, el señor Teddy Roosevelt (1858-1919) en 1902 se ufanaba de "I took Panama" (Yo tomé Panamá) y hoy Donald Trump dice "I will take Panama" (Yo tomaré Panamá). Es el mismo lenguaje, es la misma política, porque está expresada en el documento de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos", apuntó.

En ese sentido, consideró que no se deben tomar de "manera liviana" las palabras de un presidente.

Respetar la ley

La ley es lo "único que separa a la humanidad de la barbarie" como se vio en la Segunda Guerra Mundial, indicó la senadora y recordó el "gran sacrificio del pueblo ruso" y el esfuerzo de los aliados europeos y EEUU frente a esa amenaza contra la humanidad que era el nazismo.

Y ahora volviendo a lo mismo, es increíble, acotó.

Ahora, solo uno o dos generaciones después de esa contienda parece que "estuviéramos retrotrayéndonos a épocas dramáticas", recalcó la también exalcaldesa de Bogotá.

Cuba atraviesa hace varios años una crisis energética, que se agudizó luego de la operación militar de EEUU en Venezuela a principios de enero pasado.

Tras dicho operativo, el presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró que Cuba no recibirá más crudo ni recursos procedentes de Caracas.

A su vez, el pasado 29 de enero, Trump anunció la imposición de aranceles adicionales a los países que suministren petróleo a Cuba.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, denunció que con ese cerco energético Washington busca "asfixiar" la economía de la isla.

De partes llegan

Desde el miércoles, han llegado a la isla en diferentes vuelos activistas de países como Italia, Chile, Colombia, Estados Unidos, Puerto Rico, entre otros.

En tanto, este lunes se espera el arribo de embarcaciones provenientes de México, que arribarán al puerto de La Habana.

Igualmente, voluntarios de más de tres continentes anunciaron que arribarán a Cuba con diversas donaciones que forman parte de esa iniciativa, inspirada en la Flotilla Global Sumud, que en 2025 intentó acceder por mar a la Franja de Gaza para entregar asistencia humanitaria.

(Sputnik)