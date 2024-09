Erdogan comparó a Netanyahu con Hitler

Gaza según Erdogan: "El cementerio de mujeres y niños más grande del mundo"

Erdogan manifestó que la ONU tiene "estructura disfuncional" que no cumple su misión, y sostuvo que la "justicia internacional" no puede quedarse en manos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, sobre todo cuando la ONU no hizo nada para impedir la muerte de 41.000 palestinos.

"En Gaza no solamente son los niños los que están muriendo, sino también el sistema de las Naciones Unidas. Los valores que Occidente afirma defender se están muriendo, la verdad se está muriendo y las esperanzas de la humanidad para vivir en un mundo más justo se están muriendo", resumió el turco, quien describió a Gaza como "el cementerio de mujeres y niños más grande del mundo".

Además acusó a "quienes supuestamente están trabajando por lograr un alto el fuego siguen enviando armas y municiones a Israel tras bastidores para que pueda seguir con sus masacres".

"Quiero dejar muy claro aquí, y en voz alta, que el Gobierno israelí hace caso omiso de los derechos humanos básicos, pisotea el derecho internacional en cada oportunidad que se le presenta y practica la limpieza étnica, un claro genocidio contra una nación", denunció Erdogan.