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Mundo Roberto Sánchez |

segunda vuelta

Primeros sondeos en Perú indican que habría empate técnico entre Sánchez y Fujimori

El candidato a la presidencia de Perú, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú, izquierda), instó a respetar el escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones.

Habría empate técnico en Perú.

Habría empate técnico en Perú.
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Tras el cierre de los centros de votación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú que disputan el izquierdista Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori, un sondeo a boca de urna de la consultora Ipsos, indica que Sánchez obtuvo el 49,3% de los votos, mientras que su rival, Fujimori (Fuerza Popular), habría recibido el 50,7% de los sufragios.

En este panorama, Sánchez (Juntos por el Perú, izquierda), instó a respetar el escrutinio oficial de la segunda vuelta de las elecciones. "Estamos en condiciones del respeto irrestricto a resultados oficiales", dijo el candidato a la prensa en su local partidario en Lima.

Según un sondeo a boca de urna de la consultora Ipsos, Sánchez obtuvo el 49,3% de los votos, mientras que su rival, Keiko Fujimori (Fuerza Popular, derecha), habría recibido el 50,7% de los sufragios.

"Creemos que hay una subrepresentación (en la boca de urna) que se va a notar en el conteo oficial", expresó el candidato de Juntos por el Perú.

Sánchez dijo que tiene una "inmensa expectativa" por el "respaldo relevante" que tuvo su candidatura en esta segunda vuelta.

"Agradecemos el respaldo contundente", afirmó, destacando el "empate estadístico" que se desprende del sondeo de Ipsos.

El candidato de izquierda dijo además que reafirma su "profundo compromiso democrático" con los resultados oficiales.

Los más votados en Perú

Fujimori y Sánchez pasaron al balotaje tras ser los más votados en la primera vuelta del 12 de abril; la candidata de Fuerza Popular obtuvo entonces el 17,2% de los votos y el postulante de Juntos por el Perú, el 12,03% de los sufragios.

Unas 27,3 millones de personas estaban habilitadas el domingo para sufragar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Quien resulte electo asumirá la presidencia el 28 de julio, por un periodo de cinco años.

(Sputnik)

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