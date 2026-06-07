Tras el cierre de los centros de votación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú que disputan el izquierdista Roberto Sánchez y la derechista Keiko Fujimori, un sondeo a boca de urna de la consultora Ipsos, indica que Sánchez obtuvo el 49,3% de los votos, mientras que su rival, Fujimori (Fuerza Popular), habría recibido el 50,7% de los sufragios.
segunda vuelta
Primeros sondeos en Perú indican que habría empate técnico entre Sánchez y Fujimori
El candidato a la presidencia de Perú, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú, izquierda), instó a respetar el escrutinio de la segunda vuelta de las elecciones.