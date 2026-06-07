Primeros sondeos en Perú indican que habría empate técnico entre Sánchez y Fujimori

"Creemos que hay una subrepresentación (en la boca de urna) que se va a notar en el conteo oficial", expresó el candidato de Juntos por el Perú.

Sánchez dijo que tiene una "inmensa expectativa" por el "respaldo relevante" que tuvo su candidatura en esta segunda vuelta.

"Agradecemos el respaldo contundente", afirmó, destacando el "empate estadístico" que se desprende del sondeo de Ipsos.

El candidato de izquierda dijo además que reafirma su "profundo compromiso democrático" con los resultados oficiales.

Los más votados en Perú

Fujimori y Sánchez pasaron al balotaje tras ser los más votados en la primera vuelta del 12 de abril; la candidata de Fuerza Popular obtuvo entonces el 17,2% de los votos y el postulante de Juntos por el Perú, el 12,03% de los sufragios.

Unas 27,3 millones de personas estaban habilitadas el domingo para sufragar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Quien resulte electo asumirá la presidencia el 28 de julio, por un periodo de cinco años.

(Sputnik)