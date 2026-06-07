En respuesta a ataque a Beirut, Irán atacó con misiles la base aérea israelí Ramat David

El CGRI advirtió que "dicha operación fue un aviso" y que "en caso de que las acciones agresivas se repitan, vendrá una respuesta de mayor alcance que incluirá todos los objetivos estadounidenses y sionistas en la región".

Oleada de misiles

Este domingo, la oficina del primer ministro israelí informó de un ataque de las FDI contra el barrio de Dahieh de Beirut en respuesta a bombardeos del territorio israelí por parte de Hizbulá. A su vez, la agencia de noticias libanesa NNA comunicó que los ataques israelíes dejaron a al menos dos muertos y 11 heridos.

A principios de marzo pasado, el movimiento libanés Hizbulá reanudó la lucha armada contra Israel tras el asesinato del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí (1939-2026), en uno de los primeros bombardeos que Estados Unidos e Israel lanzaron de forma coordinada sobre Irán el 28 de febrero.

Más ataques

Las tropas israelíes intensificaron sus ataques masivos en varias partes del Líbano y el 3 de marzo anunciaron el comienzo de una operación terrestre en el sur del país árabe.

El 17 de abril, los Gobiernos de Israel y del Líbano establecieron un alto el fuego de 10 días, un acuerdo del que Hizbulá no era parte.

Desde el inicio de los ataques de Israel el 2 de marzo, más de 3.613 personas murieron y 11.072 resultaron heridas, según el último balance del Ministerio de Salud libanés.

(Sputnik)