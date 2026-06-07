En respuesta a ataque a Beirut, Irán atacó con misiles la base aérea israelí Ramat David

La Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán atacó con misiles balísticos la base aérea israelí Ramat David, según una declaración del CGRI.
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Previamente, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron de dos oleadas de misiles lanzadas desde Irán y aseguraron que todos los misiles fueron interceptados. El ataque se produjo horas después de que Irán amenazara con tomar represalias tras un reciente ataque militar israelí contra un suburbio de Beirut en el Líbano.
"En respuesta a los crímenes a gran escala del régimen (israelí) en el sur del Líbano y otras zonas de ese país (...), la base aérea de Ramat David, desde la cual se llevaba a cabo la agresión, fue atacada con misiles balísticos", señala el comunicado, citado por la agencia iraní Fars.
El CGRI advirtió que "dicha operación fue un aviso" y que "en caso de que las acciones agresivas se repitan, vendrá una respuesta de mayor alcance que incluirá todos los objetivos estadounidenses y sionistas en la región".
Oleada de misiles
Este domingo, la oficina del primer ministro israelí informó de un ataque de las FDI contra el barrio de Dahieh de Beirut en respuesta a bombardeos del territorio israelí por parte de Hizbulá. A su vez, la agencia de noticias libanesa NNA comunicó que los ataques israelíes dejaron a al menos dos muertos y 11 heridos.
A principios de marzo pasado, el movimiento libanés Hizbulá reanudó la lucha armada contra Israel tras el asesinato del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí (1939-2026), en uno de los primeros bombardeos que Estados Unidos e Israel lanzaron de forma coordinada sobre Irán el 28 de febrero.
Más ataques
Las tropas israelíes intensificaron sus ataques masivos en varias partes del Líbano y el 3 de marzo anunciaron el comienzo de una operación terrestre en el sur del país árabe.
El 17 de abril, los Gobiernos de Israel y del Líbano establecieron un alto el fuego de 10 días, un acuerdo del que Hizbulá no era parte.
Desde el inicio de los ataques de Israel el 2 de marzo, más de 3.613 personas murieron y 11.072 resultaron heridas, según el último balance del Ministerio de Salud libanés.
(Sputnik)