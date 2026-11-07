La batalla cultural que perdió Trump

Milei, Caputo y los Menem: el eco argentino

Acá en Argentina algunos sectores del gobierno de Javier Milei – otro más que sale muy golpeado en su propia batalla cultural, pero ese será tema para otro momento – se habían subido a la ola antimusulmana, por ansias de adulación a Trump o simple ignorancia, ya que parte de la familia Menem forma parte de esta gestión en diversos puestos clave y reivindican el gobierno de Carlos Saúl Menem, obviando que los restos del expresidente descansan en el Cementerio Islámico de San Justo. En fin.

Uno de los más fervorosos en esas lides es el funcionario sin cartera y sin firma comprometedora Santiago Caputo, quien bien temprano posteó un mensaje en X con su característico tono desafiante y burlón. Luego de recurrir al gentilicio “americano” para referirse a lo estadounidense tan a gusto de esos ámbitos, escribió: “En este momento y a esta hora el único dato inobjetable es que festejan el Partido Demócrata, el Kirchnerismo, remanentes de la Coalición Cívica, Rusia, Iran, Hezbolah, y el Partido Comunista Chino”. ¿También ignora el temita del swap chino que mantiene la ilusión de fuertes reservas monetarias en el BCRA? Pero bueno, el sobrino del ministro de Economía suele terminar sus textos en la red propiedad de Elon Musk con un “Muchas gracias por su atención”, calcado del que usa Trump en su propia red Truth. Debe ser una casualidad.

Texas, Georgia, Nuevo México y California: las otras sorpresas

Otras sorpresas contrarias al supremacismo anglosajón y protestante que destila el mensaje trumpista: en Texas, bastión “macho y republicano”, ganó Gina Hinojosa, la primera mujer latina en llegar a ese cargo y la primera demócrata desde 1990. En Georgia ocurre algo similar: Keisha Lance Bottoms será la primera mandataria estadual afrodescendiente y recupera el cargo para un demócrata tras 28 años “de sequía”.

En Wisconsin el gobernador será David Crowley, también afro. Como atenuante, los republicanos retuvieron Florida con Byron Donalds, que también es negro (¿se lo puede decir sin herir susceptibilidades?). Para peor, en Nueva México Deb Haaland será la primera mujer indígena en gobernar un estado en la gran democracia del norte. No será algo demasiado sorprendente, pero en California gobernará Xavier Becerra, el primer “mexicanodescendiente” en llegar a ese puesto.

Por Alberto López Girondo para ElTiempoAR