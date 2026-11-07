Venezuela: Los garantes de la "paz"

«Garantizar la paz» ha sido el eje central de la maniobra propagandística del triunvirato tutelado de Venezuela para justificar su continuo control férreo del poder, con Delcy R. haciendo malabares para convencer a su Amo Naranja de que son ella y sus compinches, y no la Bruja del Oeste ganadora del Premio Nobel de la Paz, quienes pueden mantener al país «en paz».

La «paz» de Delcy: apaciguamiento y capitulación de clase

Mientras aún no se había asentado el polvo tras el bárbaro atentado con bomba del 3 de enero en Caracas, Delcy ocupó el centro del escenario en un «discurso anual» a la nación.

En él, declaró: «la historia me ha colocado en esta responsabilidad en uno de los momentos más duros para preservar la paz de nuestra Patria. Y, como dijo nuestro Padre Libertador: “La paz será mi puerto, mi gloria, mi recompensa, mi esperanza, mi dicha y cuanto es precioso en el mundo”. Eso lo tengo yo estampado en mi alma, lo que significa preservar la paz de esta República. Y los invito, como venezolanos y como venezolanas, a preservar la paz de Venezuela, a conservar la tranquilidad de nuestra Patria y hacerlo con absoluta altura y responsabilidad histórica. No hay otro camino».

Esta señal fue captada de inmediato por sus aduladores. «Delcy apaciguó al imperialismo para evitar un derramamiento de sangre y una guerra abierta, y para garantizar la paz», repiten.

Sin embargo, esta engañosa definición de «paz» es tontamente simplista. Por un lado, equipara «paz» con «apaciguamiento», mientras que por otro reduce «paz» a «ausencia de guerra entre Estados», al tiempo que la vacía de todo contenido de clase.

Una comprensión más completa de la paz incluye la justicia social, las condiciones de vida, los derechos humanos, las tensiones relacionadas con el desarrollo y la lucha de clases. Puede que el Estado burgués venezolano no esté «en guerra» con ningún otro Estado, pero su congelación salarial demuestra que ciertamente está «en guerra» con la clase trabajadora, al igual que la policía está «en guerra» con los pobres, los grandes terratenientes están «en guerra» con los campesinos, la industria está «en guerra» con el medio ambiente y el capital está «en guerra» con los sindicatos, dejando que la falacia de la paz quede al descubierto en el campo de batalla del conflicto de clases.

Horas más tarde, Delcy reveló de qué lado estaba en esta guerra al anunciar la reapertura de la embajada de EE. UU. en Caracas, hacer desfilar a las principales figuras políticas y militares estadounidenses, dar la bienvenida a las multinacionales petroleras de EE. UU., entregar una quinta parte de las reservas netas de petróleo de Venezuela, saludar a los sionistas y privatizar sectores clave, además de agradecer al Sr. Trump por sus esfuerzos en la reconstrucción de Venezuela.

También supervisó obedientemente el regreso de los marines estadounidenses a la embajada de EE. UU., los sobrevuelos de Caracas por parte de helicópteros Osprey estadounidenses, las operaciones militares conjuntas entre EE. UU. y Venezuela, y la presencia de tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en el terreno, todo ello mientras Trump está «considerando» la construcción de una base militar estadounidense en el país. Ella es la «garante de la paz», recuerden.

Por lo tanto, queda claro que la idea de paz de Delcy es aquella que predica la sumisión ante quienes recientemente nos bombardearon, ante quienes nos roban nuestros recursos y nuestra fuerza de trabajo y violan nuestra soberanía, y que no es más que una capitulación de clase para apagar los fuegos de la lucha y apaciguar al capital extranjero.

Es una «paz» que nos exhorta a acoger a quienes nos explotan día tras día, a quienes nos miran con desprecio desde sus oficinas de poder con aire acondicionado y a quienes nos reprimen cuando nos atrevemos a organizarnos o a alzar la voz. Es una paz basada en intentar esconder bajo la alfombra las contradicciones inherentes a una sociedad de clases, en lugar de resolverlas. Es una falsa paz burguesa con pobreza impuesta, partidos políticos prohibidos, sindicalistas encarcelados y censura de los medios de comunicación, que garantiza estabilidad al gran capital inversor sin agitación social, sin conflicto laboral y sin conmoción electoral. Es una paz conservadora que busca «preservar la calma» del statu quo.

Una manifestación de esta «paz» fueron las recientes reuniones que Delcy encabezó con los líderes de la Federación de Cámaras de Comercio (FEDECAMARAS) y de la Federación de la Industria (FEDEINDUSTRIA), así como con los sindicalistas gubernamentales aduladores de la CBST, en las que se establecieron «consensos laborales» que garantizan la «estabilidad laboral» y enterraron todas las contradicciones, por ahora. Otra se puede observar en el bloqueo impuesto al regreso a la vía electoral.

Pero eso no es todo: los asesores de imagen de Delcy están trabajando sin descanso para situar la «paz» en el centro de su gobierno colaboracionista.

El discurso de traición de Delcy ante la Asamblea General de la ONU fue bautizado como «diplomacia de la paz»; el paquete de políticas del gobierno de agosto, un «Programa para la Paz y la Coexistencia Democrática»; las organizaciones gubernamentales locales proclaman «defender la paz» mediante la coacción comunitaria; sus lacayos llaman a los trabajadores a marchar «por la paz» y a defender al gobierno; y el 21 de septiembre, Día Internacional de la Paz, el gobierno hizo alarde de que «Venezuela es un país garante de la paz».

Atrás quedaron los días de la retórica de confrontación. Estos son días de exenciones de sanciones, o de eliminación de las listas negras, de «cooperación pacífica» y, como lo expresó Lenin, de «deseos pacifistas sin sentido, evasivos y bienpensantes» con el imperialismo, con la burguesía y con el gran capital.

Paz y lucha de clases: Lenin contra el pacifismo

A pesar de sus mejores esfuerzos, la presidenta «interina» de Venezuela no ha logrado extinguir las llamas del conflicto de clases, ni tampoco se extinguirán, ya que la «paz» entre clases antagónicas y opuestas no es más que una ilusión utilizada para manipular y controlar. Las luchas obreras militantes, las huelgas, las protestas lideradas por los sindicatos y la organización de base de los trabajadores en el país continúan sin importar nada de esto.

«El pacifismo, la predicación de la paz en abstracto, es uno de los medios para engañar a la clase obrera», dijo Lenin en uno de sus múltiples escritos sobre el tema.

«La lucha por esa paz no puede librarse repitiendo frases pacifistas generales, insípidas, benignas, sentimentales, sin sentido y evasivas, que solo sirven para embellecer la inmundicia del imperialismo. Solo puede librarse diciéndole al pueblo la verdad, diciéndole que para lograr una paz democrática y justa es necesario derrocar a los gobiernos burgueses de todos los países beligerantes», señaló en otro.

«Nosotros [los marxistas] comprendemos la conexión inevitable entre las guerras y la lucha de clases dentro del país; comprendemos que la guerra no puede abolirse a menos que se eliminen las clases y se establezca el socialismo», agregó.

Del pacifismo burgués al idealismo utópico: tres ideas de paz

En este contexto, el debate sobre la “paz” en América Latina, en Venezuela, y la “agenda de cooperación” con Washington cobra nueva importancia. Hay que hacer frente al “pacifismo burgués”, rechazar la conciliación de clases y poner fin al “engaño” de los trabajadores informándoles —como dijo Lenin— de la “verdad”.

Pero este debate no es nuevo, ni es consecuencia del 3 de enero ni de la traición de Delcy.

Incluso en la época de Chávez, se libraba un intenso debate entre los defensores de una «paz» utópica basada en la fe, en la que todos simplemente convivimos pacíficamente (idealismo); la paz conciliadora burguesa, en la que intentamos en vano dejar de lado nuestras diferencias antagónicas para coexistir (socialdemocracia); y la paz revolucionaria basada en las clases, que atraviesa las etapas, a menudo violentas, del conflicto de clases, la agitación social, la justicia social y la revolución —la «paz armada», en palabras de Chávez.

La ola «progresista rosa» que irrumpió en la mayoría de los países latinoamericanos impulsó el pacifismo burgués a costa de una paz revolucionaria basada en las clases, mientras que en Venezuela, Nicolás Maduro y su hijo lideraron posteriormente una deriva hacia una «paz» utópica basada en la fe.

Sin embargo, el absurdo e insostenible acto “progresista” de esconder la cabeza en la arena y rezar por la “paz” a todo pulmón ante una lucha de clases vívida y materialista solo allanó el camino para el regreso de la hegemonía imperialista, al vaciar los debates de contenido significativo y desmovilizar a los combatientes del conflicto de clases. “Gracias,” Señor Trump debe estar murmurando mientras cuenta sus barriles de petróleo robados.

Por eso es tan importante el trabajo de las organizaciones clasistas, incluido el Consejo Mundial de la Paz, en la lucha de ideas para quitar la venda que la socialdemocracia coloca sobre los ojos de los trabajadores y ayudarlos a ver que la paz con justicia social solo se puede lograr transitando por el camino de la revolución socialista, tomando los medios de producción y poniendo fin a la explotación de una clase sobre otra.

Esta es la verdadera «madurez y responsabilidad históricas», el verdadero «camino» que debemos recorrer.

Por Eva García para Rebelion

Eva García es columnista habitual de Marxism-Leninism Today, escribe desde Venezuela y ofrece una contranarrativa clasista frente a los medios de comunicación masivos. Sus columnas pueden reproducirse libremente (con la debida referencia a la publicación original en MLT) sin permiso previo.