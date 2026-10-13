Extirpan parte del pulmón al Papa Leon XIV y le diagnostican cáncer

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"Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios", consta en el comunicado.
Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora informaron que la intervención quirúrgica duró unos 90 minutos, concluyó con éxito, en el plazo y de la forma previstos y sin complicaciones. El pontífice permaneció en el quirófano unas tres horas.
Tras la intervención, el Santo Padre se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta del hospital Gemelli en Roma.
El domingo 11 de octubre, el pontífice anunció que sería operado para extraerle un nódulo encontrado en su pulmón varios días antes.
Las audiencias del papa León están canceladas hasta el próximo 20 de octubre. Según el director de la sala de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, el papa seguirá hospitalizado durante aproximadamente una semana después de la operación.
Cáncer pulmonar
Según el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos "cada tipo de cáncer de pulmón de células no pequeñas tiene distintos tipos de células cancerosas. Las células cancerosas de cada tipo se multiplican y se diseminan de formas distintas. Los nombres de los tipos de cáncer de pulmón de células no pequeñas dependen de la clase de células que se encuentran y cómo se ven al microscopio", en ese sentido un "adenocarcinoma es un tipo de cáncer de pulmón que empieza en las células que revisten los alvéolos y producen sustancias como el moco".
(Con información de Sputnik)