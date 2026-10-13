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Política Centurión | crimen organizado | Escudo de las Américas

Narcotráfico y geopolítica

Centurión: "El Escudo de las Américas sirve como ariete para atacar enemigos ideológicos"

El analista y periodista Nicolás Centurión explicó los cambios del crimen organizado en Uruguay y el rol del Escudo de las Américas impuesto por EEUU.

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Por Redacción Caras y Caretas

Nicolás Centurión, especialista en crimen organizado y periodista, analizó en el programa "Éramos tan progres" de Caras y Caretas TV si el problema del narcotráfico se ha ido profundizando en Uruguay y cómo el país ha ido cambiando su rol en la cadena global del delito.

Para comprender la dinámica actual, Centurión propone abordar la materia criminal desde una perspectiva estrictamente económica y estructural. "Hay que pensarlo como una gran empresa transnacional, con las lógicas del mercado y con las rutas comerciales que se lleva la soja, cualquier materia prima o lo que sea [...] Lo principal y lo estructural va por las vías que todos conocemos".

Según explicó el especialista, en esa cadena de producción, la función de Uruguay era la de ser un lugar "dónde se lavaba el dinero". Esta inserción financiera tiene raíces históricas vinculadas a las transformaciones económicas regionales del siglo pasado. Centurión señaló que, coincidentemente con el Plan Cóndor, además de la represión política, las desapariciones y las torturas, "se implantó un sistema económico a sangre y fuego" que "no fue solamente implantar el neoliberalismo, sino que vino de la mano de toda una flexibilización que permitió lavar dinero en Latinoamérica, o por lo menos en el Cono Sur".

De plaza financiera a era de los brokers

En los últimos años, según el investigador, el panorama nacional sufrió transformaciones operativas. "Ahora estamos viendo que Uruguay se está integrando mucho más a la realidad de Latinoamérica. Y quizás el cambio que se puede ver en Uruguay, que en realidad es en toda la cadena productiva, es que hay una tercerización, una fragmentación mucho más grande".

De acuerdo a Centurión, esta nueva estructuración alteró el perfil de los liderazgos criminales, que ya no responden a los viejos patrones del narcotráfico tradicional. "No está esa cuestión de esos grandes caponarcos, ese tótem único que después tenía su séquito de personas y seguía distribuyendo, sino que está mucho más fragmentado. Aparecen estos personajes como [Sebastián] Marset, que son esta especie de broker, estos pivots, estos personajes que saben hacer y tener contactos para que esto fluya".

¿A quién protege el Escudo de las Américas?

Consultado sobre si el Escudo de las Américas sirve en realidad como un "escudo protector" para permitir que Estados Unidos y sus gobiernos aliados hagan persecución ideológica o violaciones de soberanía sin consecuencias, como ocurrió con el Plán Cóndor, Centurión respondió: "No sé si como el Plan Cóndor. La historia no se repite, pero rima [...] El Escudo de las Américas sí sirve como protector para los que lo armaron y un ariete para atacar a los enemigos ideológicos". Y añadió: "Si uno ve la composición del Escudo de las Américas son todos los gobiernos aliados a Estados Unidos".

Para graficar esta contradicción, Centurión recurrió a las narrativas utilizadas durante años en el terreno internacional, como las acusaciones sobre Venezuela, caso al que definió como "paradigmático". "El Cártel de los Soles, por ejemplo, fue una excusa recurrente y el mismo Trump salió a decir que no existía", agregó aclarando que eso "no quiere decir que en Venezuela no exista el narcotráfico".

Según el analista, el Escudo de las Américas es, por ejemplo, para el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. "Es un tipo que fue acusado por narcotráfico, que estaba extraditado, estaba en EEUU, y de repente vino un indulto de [Donald] Trump. Va a volver y seguramente pueda ser candidato y seguramente sea presidente de Honduras", señaló.

Un patrón similar observó en el caso paraguayo, con el expresidente Horacio Cartes, quien en su momento fue calificado por el Departamento de Estado norteamericano como "significativamente corrupto". Sobre este punto, Centurión remarcó: "Después hubo un arreglo, pasaron cosas, se arreglaron algunas cuentas, y ya está".

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