Trump amenazó con bombardear a Omán si no "se porta bien"

El presidente Donald Trump afirmó que EEUU puede "manejar fácilmente" a Omán, tras opinar que las autoridades de dicha nación "no se comportan bien". "Si Omán se interpone, vamos a bombardearlos hasta hacerlos pedazos", sentenció.
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"No creo que se comporten muy bien, pero los manejaríamos con mucha facilidad, como hacemos con otros", respondió Trump a reporteros que le preguntaron si había perdido la paciencia con Mascate, horas después de amenazar con atacar Omán si obstaculizaba la solución del problema en torno al estrecho de Ormuz.
La declaración de Trump responde al intento de Omán de negociar acuerdos bilaterales con Irán para regular conjuntamente las rutas marítimas y el tráfico de buques en el estrecho de Ormuz, lo cual contraviene la postura de EEUU de considerar el paso como aguas internacionales libres y exige que ningún actor regional condicione la navegación en dicho punto estratégico.
"Si Omán se interpone, vamos a bombardearlos hasta hacerlos pedazos", declaró el mandatario a Fox News, más temprano este lunes, a propósito de las conversaciones entre Teherán y Mescate.
Memorando entre EEUU e Irán
Este lunes expiró el memorando de entendimiento suscrito por Washington y Teherán cuyo objetivo era poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.
El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.
Sin embargo, la cadena de televisión Al Arabiya informó más temprano este lunes, citando a fuentes familiarizadas con el asunto, que EEUU e Irán pactaron prolongar el actual cese de hostilidades.
El pasado 5 de agosto, la Cancillería iraní declaró que Irán y Omán habían acordado los detalles geográficos de la ruta de navegación para los barcos que atraviesan el estrecho de Ormuz.
(Sputnik)