Trump amenazó con bombardear a Omán si no "se porta bien"

"Si Omán se interpone, vamos a bombardearlos hasta hacerlos pedazos", declaró el mandatario a Fox News, más temprano este lunes, a propósito de las conversaciones entre Teherán y Mescate.

Memorando entre EEUU e Irán

Este lunes expiró el memorando de entendimiento suscrito por Washington y Teherán cuyo objetivo era poner fin a los combates y abrir el camino a las negociaciones de un acuerdo final.

El documento establecía el cese inmediato de las acciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano, y comprometía a Washington y Teherán a no iniciar guerras en el futuro ni recurrir a las amenazas del uso de la fuerza.

Sin embargo, la cadena de televisión Al Arabiya informó más temprano este lunes, citando a fuentes familiarizadas con el asunto, que EEUU e Irán pactaron prolongar el actual cese de hostilidades.

El pasado 5 de agosto, la Cancillería iraní declaró que Irán y Omán habían acordado los detalles geográficos de la ruta de navegación para los barcos que atraviesan el estrecho de Ormuz.

(Sputnik)