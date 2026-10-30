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Mundo

disturbios y violencia en varsovia

Crisis política en Polonia; Tribunal Constitucional denuncia un golpe de Estado

Una multitud ha rodeado este viernes la sede del Tribunal Constitucional de Polonia, mientras los agentes de policía han tomado posiciones defensivas.

Crisis política en Polonia.

Crisis política en Polonia.

 Imagen tomada de RT
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Por Redacción Caras y Caretas

El Tribunal Constitucional de Polonia ha denunciado un "golpe de Estado" tras la aparición en su página web oficial de los anuncios de que la presidenta de la entidad judicial ahora es Anna Korwin-Piotrowska, mientras Bogdan Swieczkowski queda temporalmente suspendido de esas funciones, al igual que el vicepresidente Bartlomiej Sochanski.

"El presidente del Tribunal Constitucional de Polonia sigue siendo Bogdan Swieczkowski, y el vicepresidente, Bartlomiej Sochanski. La señora Anna Korwin-Piotrowska no es magistrada del Tribunal Constitucional", declaró el tribunal en un comunicado en X.

"Todas las personas que participan en estas acciones están cometiendo el delito de golpe de Estado", aseveró.

Disturbios en el exterior

Mientras tanto, en las afueras del Tribunal una multitud de manifestantes se ha congregado y enfrentado a la Policía desplegada en el lugar.

Por su parte, el presidente polaco, Karol Nawrocki, llegó al sede del Tribunal Constitucional del país. Nawrocki, acompañado de un numeroso dispositivo de seguridad, accedió al edificio del tribunal entre gritos de "¡Karol! ¡Karol!" de una multitud que lo vitoreaba, mientras la policía intentaba contener a la gente con dificultad y se producían constantes altercados.

Una multitud de manifestantes ha rodeado este viernes la sede del Tribunal Constitucional de Polonia, mientras los agentes de policía han tomado posiciones defensivas.

La tensión en torno al tribunal se intensificó durante la tarde del viernes, cuando una multitud de manifestantes se congregó frente al edificio. Varias personas intentaron irrumpir en el inmueble superando la valla de seguridad, pero fueron detenidas por los agentes. Posteriormente, los manifestantes comenzaron a lanzar diversos objetos contra los policías desplegados en la zona.

En medio de los disturbios, el presidente de Polonia, Karol Nawrocki, interrumpió su viaje a Senegal y regresó de urgencia a Varsovia.

Golpe de Estado

El miembro del Tribunal de Estado de Polonia Jacek Majchrowski declaró que se está produciendo un golpe de Estado.

"Hago un llamamiento a todos los ciudadanos que no permanezcan indiferentes para que vengan aquí y se opongan al golpe de Estado del que estamos siendo testigos", afirmó durante el mitin frente al edificio del Tribunal Constitucional.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, defendió los disturbios en su cuenta de la red social X, donde afirmó que restaurar el Estado de derecho es una obligación del Gobierno.

Según sus palabras, tras años de ilegalidad del anterior Ejecutivo de Ley y Justicia (PiS), se trata de un proceso difícil, a veces doloroso, que exige una acción decidida, y subrayó que "no hay otra vía".

(En base a RT y Sputnik)

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