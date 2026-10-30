Números rojos en Wall Street tras el multimillonario robo de criptomonedas

Resultados que hunden

La jornada la marcan los resultados de dos gigantes tecnológicos. Intel se hunde un 28% después de dar una perspectiva débil para el trimestre en curso, en la que señala una desaceleración en el mercado de ordenadores personales.

Amazon, por su lado, pierde 2% tras presentar ingresos y beneficios del tercer trimestre por debajo de lo esperado, con un flujo de caja libre negativo de 42.400 millones de dólares y un gasto de capital previsto para 2026 sin cambios, en 220.000 millones. Asimismo, Apple cae un 1,78%, mientras Microsoft un 2,19%.

La presión alcanza a otras empresas del sector. Entre los fabricantes de chips, AMD retrocede un 10%, Broadcom un 5% y Nvidia un 3%. Sandisk cae un 10%, pese a superar las estimaciones en su primer trimestre fiscal.

En el lado contrario, el consumo básico y la salud ganan terreno. P&G, Walmart y Coca-Cola suben casi un 2%, y Merck y Amgen, alrededor de un 1%.

Qué se puede esperar en las próximas horas

"Con los renovados temores sobre la monetización de la IA, es probable que la rotación continúe", señalan operadores de JPMorgan, citados por el mencionado medio.

La caída llega un día después de que Alphabet registrara su peor jornada bursátil de la historia, tras incumplir las previsiones del tercer trimestre.