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Mundo Wall Street | robo | criptomonedas

Secuelas del hackeo a Binance

Números rojos en Wall Street tras el multimillonario robo de criptomonedas

En la bolsa de valores de EEUU, el Nasdaq Composite se desplomó 2,5% y el S&P 500, 1,5%. El Dow Jones resistió mejor, con un descenso de 352 puntos, un 0,7%.

Las acciones de las empresas tecnológicas se desplomaron en Wall Street.

Las acciones de las empresas tecnológicas se desplomaron en Wall Street.

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Por Redacción Caras y Caretas

Wall Street registró fuertes pérdidas este viernes 30 de octubre, luego del hackeo a Binance por unos 6.300 millones de dólares, que significó el mayor robo de criptomonedas de la historia. La firma suspendió depósitos y retiros, y aseguró que cubrirá las pérdidas.

No obstante, la crisis de la tecnología provocada por el mega ciber ataque, provocó que los inversores abandonaran las acciones ligadas a la inteligencia artificial (IA) y se refugian en sectores más defensivos, según informó CNBC.

A media sesión, el Nasdaq Composite cayó un 2,5% y el S&P 500, un 1,5%. Mientras que el el Dow Jones resistió mejor, con un descenso de 352 puntos, un 0,7%.

Resultados que hunden

La jornada la marcan los resultados de dos gigantes tecnológicos. Intel se hunde un 28% después de dar una perspectiva débil para el trimestre en curso, en la que señala una desaceleración en el mercado de ordenadores personales.

Amazon, por su lado, pierde 2% tras presentar ingresos y beneficios del tercer trimestre por debajo de lo esperado, con un flujo de caja libre negativo de 42.400 millones de dólares y un gasto de capital previsto para 2026 sin cambios, en 220.000 millones. Asimismo, Apple cae un 1,78%, mientras Microsoft un 2,19%.

La presión alcanza a otras empresas del sector. Entre los fabricantes de chips, AMD retrocede un 10%, Broadcom un 5% y Nvidia un 3%. Sandisk cae un 10%, pese a superar las estimaciones en su primer trimestre fiscal.

En el lado contrario, el consumo básico y la salud ganan terreno. P&G, Walmart y Coca-Cola suben casi un 2%, y Merck y Amgen, alrededor de un 1%.

Qué se puede esperar en las próximas horas

"Con los renovados temores sobre la monetización de la IA, es probable que la rotación continúe", señalan operadores de JPMorgan, citados por el mencionado medio.

La caída llega un día después de que Alphabet registrara su peor jornada bursátil de la historia, tras incumplir las previsiones del tercer trimestre.

FUENTE: RT en Español

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