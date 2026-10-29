Estas son las 5 causas penales que pesan sobre Flávio Bolsonaro

La investigación sobre el abogado habría permitido acceder a su teléfono celular, donde presuntamente aparecieron indicios de que Flávio Bolsonaro también tenía acceso a las cuentas y participaba en el manejo discrecional de los fondos.

Las sospechas apuntan a que parte del dinero de los jubilados habría sido utilizado para realizar apuestas. La eventual participación del senador en estas operaciones constituye uno de los puntos centrales de las acusaciones que se han difundido sobre su situación judicial.

2. Los otros US$ 24 millones para una película que nunca se estrenó

La segunda causa está vinculada con Dark Horse, un proyecto cinematográfico que pretendía llevar a la pantalla la historia de Jair Bolsonaro, su padre.

Para financiar la película, Flávio Bolsonaro habría recaudado importantes sumas de dinero entre empresarios y potenciales inversores. Según las denuncias mencionadas, uno de los aportes habría alcanzado los 24 millones de dólares.

El problema señalado es que la película nunca se realizó ni llegó a estrenarse, pese a los fondos que se habrían obtenido para concretar el proyecto.

La operación derivó en acusaciones de presunta estafa, cohecho y lavado de activos, entre otros posibles delitos. La investigación intenta esclarecer el destino del dinero y determinar si los recursos fueron utilizados para los fines anunciados o si existieron otras operaciones detrás de la recaudación.

3. Los US$ 11 millones del exterior y las sospechas sobre la campaña electoral

La tercera causa se relaciona con unos 11 millones de dólares procedentes del exterior que habrían sido destinados al proyecto cinematográfico.

La sospecha es que parte de esos recursos pudo terminar financiando la actividad política de Flávio Bolsonaro, en lugar de utilizarse exclusivamente para producir la película. Este punto adquiere especial relevancia por las restricciones de la legislación electoral brasileña a la financiación de campañas con recursos de origen extranjero.

La investigación deberá establecer de dónde procedió el dinero, quiénes fueron sus destinatarios y cuál fue su utilización efectiva. Si se comprobara que fondos extranjeros se destinaron a financiar una campaña electoral en contravención de la normativa brasileña, podrían derivarse responsabilidades judiciales.

4. La denuncia por calumnias e injurias contra Lula y Maduro

La cuarta causa está relacionada con declaraciones de Flávio Bolsonaro sobre el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Según la información difundida, Bolsonaro acusó a Maduro de financiar a Lula y calificó al presidente brasileño de narcotraficante. Esas afirmaciones dieron lugar a una denuncia por presuntas calumnias e injurias.

La causa se centra en determinar si las declaraciones atribuidas al senador excedieron los límites legales de la expresión política y configuraron delitos contra el honor.

A diferencia de las investigaciones vinculadas con el dinero, este expediente se relaciona con declaraciones públicas y sus posibles consecuencias jurídicas.

5. La antigua causa por el dinero de sus asesores parlamentarios

La quinta causa tiene su origen en la etapa en que Flávio Bolsonaro ejercía como diputado.

El expediente está relacionado con la sospecha de que se quedaba con parte de los salarios de los trabajadores de su despacho parlamentario. Según la acusación mencionada, el senador habría retenido hasta el 50 % de las remuneraciones de sus asesores.

Se trata de una investigación anterior que, de acuerdo con la información difundida, fue cerrada, pero cuya eventual reapertura vuelve a situarla entre los asuntos que podrían complicar su situación judicial.

El caso se inscribe en el mecanismo conocido en Brasil como rachadinha, una práctica denunciada en distintos ámbitos políticos que consiste en exigir a empleados públicos que entreguen una parte de sus salarios.

Las cinco causas configuran un escenario judicial complejo para Flávio Bolsonaro, especialmente después de perder la protección asociada a su mandato parlamentario.