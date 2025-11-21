En su informe semanal sobre el desarrollo de la operación militar especial, el ente comunica que Ucrania perdió a 9.425 efectivos del 15 al 21 de noviembre.

Pérdidas militares

En particular, el grupo de tropas rusas Centro causó el mayor número de bajas al enemigo, más de 3.165 soldados, seguido por el grupo Este, con hasta 1.790; Oeste, más de 1.570; Sur, más de 1.195; Norte, más de 1.155; y Dniéper que causó hasta 550 bajas.

El Ejército ucraniano también perdió 14 tanques, 122 vehículos blindados de combate, 523 automóviles, 59 piezas de artillería, 129 estaciones de guerra electrónica y 117 depósitos de municiones, combustibles y recursos materiales.

Por su parte, la defensa antiaérea rusa derribó cuatro misiles de largo alcance estadounidenses Atacms y cuatro británicos Storm Shadow, 15 bombas aéreas guiadas, cuatro proyectiles del sistema de lanzamisiles múltiples Himars, dos misiles de largo alcance Neptun y 1.089 drones.

Asimismo, en el mar Negro se destruyeron dos lanchas no tripuladas de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

En total, desde el comienzo de la operación militar especial, Rusia ha destruido 668 aviones, 283 helicópteros, 97.638 vehículos aéreos no tripulados, 637 sistemas de misiles antiaéreos, 26.156 tanques y otros vehículos blindados militares, 1.618 sistemas de lanzacohetes múltiples, 31.452 piezas de artillería y morteros y 47.253 vehículos militares especializados.

