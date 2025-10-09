Gaza: este mediodía cesarían las operaciones militares de Israel tras acuerdo con Hamas

Israel y el movimiento palestino Hamás firmaron en El Cairo un acuerdo que marca el inicio de la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. Según informó la agencia Sputnik, el pacto contempla un alto el fuego inmediato y una serie de medidas humanitarias y políticas que se implementarán en los próximos días.