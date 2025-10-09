Gaza: este mediodía cesarían las operaciones militares de Israel tras acuerdo con Hamas

Israel y el movimiento palestino Hamás firmaron en El Cairo un acuerdo que marca el inicio de la primera fase del plan de paz impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, con el objetivo de poner fin al conflicto en la Franja de Gaza. Según informó la agencia Sputnik, el pacto contempla un alto el fuego inmediato y una serie de medidas humanitarias y políticas que se implementarán en los próximos días.
¿Qué implica la primera etapa del acuerdo?
De acuerdo con lo establecido, todas las operaciones militares cesarán al mediodía de este miércoles 9 de octubre, momento en que también se abrirán cinco corredores de acceso para el ingreso de ayuda humanitaria al enclave palestino.
En la jornada se prevé que el Parlamento israelí (Knéset) se reúna a las 15:00 (hora local) para aprobar el acuerdo, y una hora más tarde lo ratifique el Gabinete militar. Posteriormente, el jueves 10 de octubre, las Fuerzas de Defensa de Israel comenzarán la primera fase de retirada hacia la llamada “Línea Amarilla”.
El cronograma también incluye la llegada del presidente Trump a Israel el 12 de octubre, cuando ofrecerá un discurso ante el Knéset. Ese mismo día y el siguiente, Hamás deberá entregar a todos los rehenes, vivos o fallecidos, mientras que Israel se compromete a liberar a 2.000 prisioneros palestinos antes del 13.
Finalmente, una vez completado el intercambio de rehenes y prisioneros, ambas partes iniciarán entre el 14 y el 15 de octubre una nueva ronda de negociaciones para definir la segunda fase de la retirada israelí de Gaza.
El acuerdo representa el paso más significativo hacia un posible alto el fuego duradero desde el inicio de las hostilidades, aunque su implementación dependerá del cumplimiento estricto de los plazos y compromisos asumidos por ambas partes.