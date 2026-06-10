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Política confianza | edil | Intendencia de Montevideo (IM)

Acusaciones y respuestas

Denuncias cruzadas en el Partido Nacional: rupturas de confianza y clima tenso por votación de obras

Edil nacionalista respondió a las acusaciones de otro líder del Partido Nacional que había señalado presiones para que su sector no votara propuestas de la IM.

Interna caliente en el Partido Nacional

Interna caliente en el Partido Nacional

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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La interna del Partido Nacional en Montevideo atraviesa horas de alta tensión luego de que dos ediles de la colectividad votaran a favor de los fideicomisos impulsados por la Intendencia de Montevideo (IM). La decisión, que permitió al oficialismo departamental asegurar un financiamiento adicional de 260 millones de dólares para obras de limpieza, veredas y calles, provocó que el Directorio blanco derivara el caso a la Comisión de Ética partidaria.

El quiebre se visibilizó en la Junta Departamental, donde los ediles de la Lista 22, Joaquín Campos y Nicolás Hernández, decidieron acompañar las iniciativas de la comuna capitalina, desmarcándose de la postura mayoritaria de la bancada nacionalista (donde 10 de los 12 ediles votaron en contra). A este apoyo se sumaron el edil independiente Guillermo Kruse y el colorado Federico Paganini.

"Confianzas que se han roto"

El edil nacionalista Gonzalo Gómez describió el panorama actual dentro de la Junta como "muy tenso" y advirtió que "hay confianzas que se han roto". No obstante, Gómez descartó que existieran presiones extraordinarias o un "verticalazo" por parte de las autoridades partidarias, aclarando además que el expresidente Luis Lacalle Pou no participó de la discusión departamental, aseguró el curul en Informativo Sarandí.

"Las presiones fueron institucionales y legítimas. Los compañeros de la Lista 22 no acudieron a la bancada y decidieron pasar sus aportes directo a la Intendencia", argumentó Gómez, rechazando además las críticas de figuras de la izquierda como Mario Bergara: "Nos quieren tildar de que estamos en contra de Montevideo y no es así; quedó demostrado cuando les aprobamos el presupuesto".

Sorpresa y denuncias en la Lista 22

Por su parte, Santiago Caramés, líder de la Lista 22 y exdirector del Sinae, manifestó su "sorpresa" y "dolor" ante la rapidez con la que el Directorio blanco tomó la medida de enviarlos al Tribunal de Ética, enterándose del hecho a través de la prensa. Su sector ya solicitó formalmente una reunión urgente con el presidente del Directorio, Álvaro Delgado, para comparecer ante la comisión.

Caramés cuestionó con dureza lo que considera una "doble vara" y defendió la postura de su agrupación como una decisión estrictamente política y de gestión:

"¿Cuál es la falta ética? ¿Actuar con la ética de responsabilidad de votar obras para Montevideo?", cuestionó el dirigente.

"No sentimos las presiones que hubo como amenazas, sino comentario inoportunos y desubicados. Y sin lugar a dudas esos comentarios procuraban que cambiáramos de opinión. Hubos algunas llamadas. Por parte de algunos se dejó entrever que no seríamos parte de un futuro gobierno si votábamos", explicó a El País.

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