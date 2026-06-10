Denuncias cruzadas en el Partido Nacional: rupturas de confianza y clima tenso por votación de obras

"Las presiones fueron institucionales y legítimas. Los compañeros de la Lista 22 no acudieron a la bancada y decidieron pasar sus aportes directo a la Intendencia", argumentó Gómez, rechazando además las críticas de figuras de la izquierda como Mario Bergara: "Nos quieren tildar de que estamos en contra de Montevideo y no es así; quedó demostrado cuando les aprobamos el presupuesto".

Sorpresa y denuncias en la Lista 22

Por su parte, Santiago Caramés, líder de la Lista 22 y exdirector del Sinae, manifestó su "sorpresa" y "dolor" ante la rapidez con la que el Directorio blanco tomó la medida de enviarlos al Tribunal de Ética, enterándose del hecho a través de la prensa. Su sector ya solicitó formalmente una reunión urgente con el presidente del Directorio, Álvaro Delgado, para comparecer ante la comisión.

Caramés cuestionó con dureza lo que considera una "doble vara" y defendió la postura de su agrupación como una decisión estrictamente política y de gestión:

"¿Cuál es la falta ética? ¿Actuar con la ética de responsabilidad de votar obras para Montevideo?", cuestionó el dirigente.

"No sentimos las presiones que hubo como amenazas, sino comentario inoportunos y desubicados. Y sin lugar a dudas esos comentarios procuraban que cambiáramos de opinión. Hubos algunas llamadas. Por parte de algunos se dejó entrever que no seríamos parte de un futuro gobierno si votábamos", explicó a El País.