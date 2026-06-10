La interna del Partido Nacional en Montevideo atraviesa horas de alta tensión luego de que dos ediles de la colectividad votaran a favor de los fideicomisos impulsados por la Intendencia de Montevideo (IM). La decisión, que permitió al oficialismo departamental asegurar un financiamiento adicional de 260 millones de dólares para obras de limpieza, veredas y calles, provocó que el Directorio blanco derivara el caso a la Comisión de Ética partidaria.
Acusaciones y respuestas
Denuncias cruzadas en el Partido Nacional: rupturas de confianza y clima tenso por votación de obras
Edil nacionalista respondió a las acusaciones de otro líder del Partido Nacional que había señalado presiones para que su sector no votara propuestas de la IM.