Blancos denunciarán a Danza ante la Justicia y lo califican como "delincuente"

“Si no tenemos la opción legislativa, vamos a denunciar”, afirmó el legislador en rueda de prensa.

Directorio blanco

Luego de reunirse para analizar la denuncia que presentó el gobierno de Yamandú Orsi contra la dirección anterior de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), el Directorio del Partido Nacional (PN) anunció su respaldo a las autoridades pasadas y cuestionó el "relato interesado y malicioso del Frente Amplio (FA)".

"El Partido Nacional tiene la voluntad de investigar todo lo que haya que investigar para dar por tierra este relato interesado y malicioso del FA", expresó al comienzo de sus declaraciones el presidente del partido, Álvaro Delgado.

Durante la conferencia, además, el legislador Juan Martín Rodríguez se refirió al presidente actual de ASSE, Álvaro Danza, como un "delincuente".

"Si algo hemos visto en este periodo de gobierno, es que ha sido la peor gestión en materia de administración de salud desde la creación de ASSE. La peor gestión de salud estuvo comandada por la ministra Luchtenberg y por el doctor Danza", sostuvo después.

Por su parte Carlos Varela, coordinador de la bancada de diputados del FA, apuntó que en las últimas horas el diputado blanco Juan Martín Rodríguez “tildó de delincuente a Danza”, por lo tanto, “tiene la obligación de demostrarlo y la forma de demostrarlo es ir a la Justicia, que va a resolver, seguramente, que Danza no es ningún delincuente”. El diputado del FA sostuvo que se trata de “una barbaridad, porque están hablando de un ser humano que tiene familia, amigos, y una responsabilidad, que es un profesional”, y “no se puede decir cualquier cosa de cualquier persona, por más investidura política que uno tenga”.

“Uno debería preguntarse en algún momento qué obsesión tienen con Danza, y ya no desde el punto de vista político, sino humano", sentencióp.