Trump amenaza con represalias tras derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz

Los dos miembros de la tripulación del helicóptero Apache fueron rescatados por un dron marítimo estadounidense, según confirmaron autoridades de Washington a la BBC.

"Nuestro gran ejército acaba de informarme de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache, altamente sofisticados, mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz", escribió el presidente en Truth Social.

Y agregó: "Había dos pilotos a bordo; ambos están a salvo y sin lesiones".

Ataque a Irán

El 28 de febrero, EEUU e Israel volvieron a lanzar ataques coordinados contra Irán, apenas 48 horas después de concluir la tercera ronda de las negociaciones nucleares en Suiza, a lo que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del Golfo.

El 7 de abril, Trump anunció un alto el fuego de dos semanas, posteriormente prorrogado, aunque la situación sigue siendo inestable.

Actualmente, Irán y EEUU mantienen negociaciones con mediación de Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo de paz.

(En base a Sputnik, CNN y BBC Mundo)