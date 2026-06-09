Trump amenaza con represalias tras derribo de un helicóptero en el estrecho de Ormuz

El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este martes que Irán derribó un helicóptero Apache del ejército de su país, en el estrecho de Ormuz, por lo que deberá responder el ataque. Los dos miembros de la tripulación de la aeronave fueron rescatados por un dron marítimo estadounidense.
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"Anoche, los iraníes derribaron uno de nuestros muy sofisticados helicópteros Apache, mientras patrullaba el estrecho de Ormuz. Hubo dos pilotos involucrados, pero están a salvo y sin heridas. No obstante, EEUU debe, necesariamente, responder a este ataque", dijo el mandatario en la red Truth Social.
Dos funcionarios estadounidenses afirmaron que el helicóptero fue derribado por un dron iraní. Otra fuente indicó que fue un dron iraní Shahed.
Los dos miembros de la tripulación del helicóptero Apache fueron rescatados por un dron marítimo estadounidense, según confirmaron autoridades de Washington a la BBC.
"Nuestro gran ejército acaba de informarme de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache, altamente sofisticados, mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz", escribió el presidente en Truth Social.
Y agregó: "Había dos pilotos a bordo; ambos están a salvo y sin lesiones".
Ataque a Irán
El 28 de febrero, EEUU e Israel volvieron a lanzar ataques coordinados contra Irán, apenas 48 horas después de concluir la tercera ronda de las negociaciones nucleares en Suiza, a lo que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del Golfo.
El 7 de abril, Trump anunció un alto el fuego de dos semanas, posteriormente prorrogado, aunque la situación sigue siendo inestable.
Actualmente, Irán y EEUU mantienen negociaciones con mediación de Pakistán para intentar alcanzar un acuerdo de paz.
(En base a Sputnik, CNN y BBC Mundo)