Ediles blancos al Comité de Ética: presiones y amenazas de no participar en un futuro gobierno

El directorio del Partido Nacional (PN) se reunió este martes para analizar la situación de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), en el marco de las dos comisiones investigadoras que han propuesto en el Parlamento el oficialismo y la oposición. Sin embargo, el directorio también evaluó un hecho ocurrido la semana pasada: la votación de dos ediles nacionalistas en la Junta Departamental a favor de los fideicomisos que había solicitado la Intendencia de Montevideo para programas de limpieza, veredas y calles, que fue determinante para que el oficialismo lograra un financiamiento adicional de 260 millones de dólares, incluido el plan de saneamiento (que fue aprobado por unanimidad).
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Los planes de limpieza, veredas y calles recibieron el apoyo de solo cuatro ediles de la oposición: los dos de la lista 22 del PN, Joaquín Campos y Nicolás Hernández; el independiente Guillermo Kruse, quien fue electo por el lema del PN, y el colorado Federico Paganini. La lista 22 es liderada por el exdirector nacional del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) Santiago Caramés. El apoyo de los ediles nacionalistas a la solicitud de la Intendencia de Montevideo causó molestias en la interna de su partido.
Este martes, el asunto se derivó a la Comisión de Ética del partido, que analizará la postura que adoptaron Campos y Hernández. No obstante, en el directorio no se analizó en profundidad ni se hizo “ninguna consideración” sobre el fondo del asunto.
Caramés dijo estar "sorprendido"
Este martes, en una entrevista con VTV noticias, Caramés dijo estar “sorprendido” y “un poco dolido” por la decisión del directorio, sobre la que su sector se enteró por la prensa. Señaló que por este motivo le enviaron un correo electrónico a Delgado para solicitarle que la Comisión de Ética los reciba “cuanto antes”, no solo a los dos ediles, sino a la agrupación de la lista 22.
El exdirector del Sinae manifestó su sorpresa por “la celeridad con la que se digirió todo” y cuestionó la “doble vara” de las autoridades partidarias. “Yo todavía no entiendo la falta de ética”, expresó Caramés, quien considera que, “en todo caso”, se trata de “un asunto político” a partir de la “decisión política” de la agrupación de acompañar las iniciativas de la Intendencia de Montevideo. “¿Cuál es la falta ética? ¿Actuar con la ética de responsabilidad de votar obras para Montevideo?”, preguntó.
El dirigente aseguró a El País que recibió algunos mensajes en caso de no cambiar el voto. "No sentimos las presiones que hubo como amenazas, sino comentario inoportunos y desubicados. Y sin lugar a dudas esos comentarios procuraban que cambiáramos de opinión. Hubos algunas llamadas. Por parte de algunos se dejó entrever que no seríamos parte de un futuro gobierno si votábamos" explicó a El Pais.