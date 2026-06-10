Ediles blancos al Comité de Ética: presiones y amenazas de no participar en un futuro gobierno

Este martes, el asunto se derivó a la Comisión de Ética del partido, que analizará la postura que adoptaron Campos y Hernández. No obstante, en el directorio no se analizó en profundidad ni se hizo “ninguna consideración” sobre el fondo del asunto.

Caramés dijo estar "sorprendido"

Este martes, en una entrevista con VTV noticias, Caramés dijo estar “sorprendido” y “un poco dolido” por la decisión del directorio, sobre la que su sector se enteró por la prensa. Señaló que por este motivo le enviaron un correo electrónico a Delgado para solicitarle que la Comisión de Ética los reciba “cuanto antes”, no solo a los dos ediles, sino a la agrupación de la lista 22.

El exdirector del Sinae manifestó su sorpresa por “la celeridad con la que se digirió todo” y cuestionó la “doble vara” de las autoridades partidarias. “Yo todavía no entiendo la falta de ética”, expresó Caramés, quien considera que, “en todo caso”, se trata de “un asunto político” a partir de la “decisión política” de la agrupación de acompañar las iniciativas de la Intendencia de Montevideo. “¿Cuál es la falta ética? ¿Actuar con la ética de responsabilidad de votar obras para Montevideo?”, preguntó.

El dirigente aseguró a El País que recibió algunos mensajes en caso de no cambiar el voto. "No sentimos las presiones que hubo como amenazas, sino comentario inoportunos y desubicados. Y sin lugar a dudas esos comentarios procuraban que cambiáramos de opinión. Hubos algunas llamadas. Por parte de algunos se dejó entrever que no seríamos parte de un futuro gobierno si votábamos" explicó a El Pais.