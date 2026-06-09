EEUU atacó sistema de defensa y radares iraníes en respuesta a derribo de helicóptero

“Esta es una respuesta a lo que hicieron, lo que hicieron con nuestro helicóptero anoche, y creo que la respuesta debe ser muy fuerte, muy poderosa, y eso es lo que es esta”.

El martes, el presidente Donald Trump afirmó que la República Islámica había derribado el helicóptero mientras patrullaba el estrecho de Ormuz y recalcó que EEUU debía tomar represalias por el ataque.

Por la noche, el Comando Central de EEUU anunció el lanzamiento de ataques en legítima defensa.

El Centcom reveló a RIA Novosti que la aeronave cayó frente a las costas de Omán mientras patrullaba aguas regionales. Los dos pilotos fueron rescatados en unas dos horas y su estado fue calificado como estable.

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EEUU está lanzando bombas sobre Irán en plena noche, impactando en Sirik y la isla de Qeshm. pic.twitter.com/xka8kkBEFa — ECSaharaui (@ECSaharaui__) June 9, 2026

Ataque de EEUU

El 28 de febrero, EEUU e Israel volvieron a lanzar ataques coordinados contra Irán, apenas 48 horas después de concluir la tercera ronda de las negociaciones nucleares en Suiza, a lo que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del Golfo.

El 7 de abril, Trump anunció un alto el fuego de dos semanas, posteriormente prorrogado, aunque la situación sigue siendo inestable.

Actualmente, Irán y EEUU mantienen negociaciones con mediación de Pakistán.

(En base a Sputnik y CNN)