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Mundo represalia |

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EEUU atacó sistema de defensa y radares iraníes en respuesta a derribo de helicóptero

En respuesta al derribo de un helicóptero, EEUU atacó objetivos en Irán; "fue una respuesta muy poderosa", anunció el presidente Trump.

Ataque de EEUU.

Ataque de EEUU.

 Imagen tomada de X
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EEUU atacó los sistemas de defensa aérea y radares iraníes en el estrecho de Ormuz como parte de una serie de bombardeos de represalia tras el derribo de un helicóptero militar Apache, según informó el medio digital Axios, citando a un funcionario del país norteamericano.

El presidente Donald Trump, citado por la cadena CNN, dijo que la respuesta de EE.UU. a que Irán derribara un helicóptero estadounidense es “muy fuerte, muy poderosa”.

“Creo que es muy importante responder. Derribaron un helicóptero, y estamos respondiendo mientras hablamos”, dijo Trump a Jonathan Karl de ABC, quien dijo que estaba al teléfono con el presidente mientras el Comando Central de EE.UU. anunciaba los ataques.

“Esta es una respuesta a lo que hicieron, lo que hicieron con nuestro helicóptero anoche, y creo que la respuesta debe ser muy fuerte, muy poderosa, y eso es lo que es esta”.

El martes, el presidente Donald Trump afirmó que la República Islámica había derribado el helicóptero mientras patrullaba el estrecho de Ormuz y recalcó que EEUU debía tomar represalias por el ataque.

Por la noche, el Comando Central de EEUU anunció el lanzamiento de ataques en legítima defensa.

El Centcom reveló a RIA Novosti que la aeronave cayó frente a las costas de Omán mientras patrullaba aguas regionales. Los dos pilotos fueron rescatados en unas dos horas y su estado fue calificado como estable.

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Ataque de EEUU

El 28 de febrero, EEUU e Israel volvieron a lanzar ataques coordinados contra Irán, apenas 48 horas después de concluir la tercera ronda de las negociaciones nucleares en Suiza, a lo que Teherán respondió con represalias contra Israel y bases estadounidenses en varios países del Golfo.

El 7 de abril, Trump anunció un alto el fuego de dos semanas, posteriormente prorrogado, aunque la situación sigue siendo inestable.

Actualmente, Irán y EEUU mantienen negociaciones con mediación de Pakistán.

(En base a Sputnik y CNN)

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