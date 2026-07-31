Gobierno de España reporta que la mayoría de los migrantes retornaron a Marruecos

El jefe de la diplomacia española subrayó que no es posible viajar de Ceuta y Melilla a la península ibérica sin pasar por un control policial de identificación.

"La integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada. Basta de confusión interesada", añadió.

Migrantes muertos

El número de migrantes que murieron durante la entrada masiva irregular a la ciudad española de Ceuta, en la frontera con Marruecos, ascendió a 57, informó la cadena de televisión española RTVE.

"La Delegación del Gobierno en Ceuta ha confirmado este viernes por la tarde un balance actualizado de 57 cadáveres encontrados desde el inicio de la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos a la ciudad autónoma", publicó el medio.

La cadena añadió, citando otros medios, que las autoridades de Ceuta habilitaron un espacio especial para conservar los cuerpos de las 57 personas halladas en la costa. Precisó que se trata en su mayoría de jóvenes de entre 20 y 35 años y al menos una mujer.

Miles en la frontera

Este jueves, más de 60.000 jóvenes marroquíes, incluidos más de 7.000 menores, entraron en territorio español por la frontera entre Marruecos y la ciudad española de Ceuta, según el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

Ante la masiva entrada de migrantes, varios países miembros de la UE llamaron a suspender temporalmente a España del espacio Schengen.

(Sputnik)