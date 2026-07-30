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Mundo economía | Empleo | Salarios

Crecimiento

Brasil generó cerca de 1 millón de empleos formales en el primer semestre de 2026

Las cifras refuerzan el papel del mercado laboral como uno de los principales motores de la economía brasileña durante 2026, impulsando el consumo de los hogares y acompañando la expansión de la actividad productiva.

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Por Redacción de Caras y Caretas

Brasil creó 921.645 empleos formales durante el primer semestre de 2026, consolidando la recuperación de su mercado laboral y elevando a casi 48 millones el número de trabajadores con vínculo formal en el país. Según datos difundidos por la Agencia Gov, con base en el sistema Novo Caged del Ministerio de Trabajo y Empleo, el empleo registrado aumentó un 1,96 % en los primeros seis meses del año.

Solo en junio se generaron 145.161 nuevos puestos de trabajo, resultado del saldo entre contrataciones y desvinculaciones. En la comparación interanual, el empleo formal registra un crecimiento del 2,1 %, lo que confirma la tendencia positiva del mercado laboral brasileño.

Servicios y construcción impulsan el crecimiento

El sector servicios volvió a ser el principal generador de empleo en junio, con 74.514 nuevos puestos de trabajo. No obstante, todos los grandes sectores de la economía registraron saldos positivos durante el mes, incluidos la agricultura y ganadería, el comercio, la industria y la construcción.

En el acumulado del semestre, la construcción fue uno de los sectores más dinámicos al sumar 168.962 empleos formales, lo que representa un crecimiento del 5,73 %. La industria también mostró un desempeño sólido, con 143.442 nuevos puestos de trabajo y una expansión del 1,6 %.

La mejora del empleo se reflejó además en gran parte del territorio brasileño. De las 27 unidades federativas, 25 registraron un saldo positivo en junio. Los mayores incrementos correspondieron a São Paulo, con 34.981 empleos; Minas Gerais, con 20.805, y Río de Janeiro, con 16.856 nuevos puestos.

Jóvenes y mejores salarios

Los datos del Novo Caged muestran que los trabajadores de hasta 24 años concentraron el 86,4 % de los empleos creados durante junio, evidenciando una fuerte incorporación de jóvenes al mercado laboral formal. Asimismo, tanto hombres como mujeres registraron balances positivos de contratación, mientras que las personas con educación secundaria completa fueron las más demandadas por las empresas.

El informe también destaca que el 77,3 % de los nuevos empleos corresponde a relaciones laborales típicas, frente a un 22,7 % vinculado a contratos temporales y otras modalidades previstas por la legislación. Entre estas últimas, los contratos temporales fueron los que más crecieron, con un saldo positivo de 12.658 puestos.

En paralelo, el salario inicial real promedio alcanzó los 2.404,34 reales en junio, lo que representa un incremento del 0,7 % respecto a mayo y del 1,2 % en comparación con el mismo mes de 2025.

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