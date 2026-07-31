Trump sobre tierras raras de Ucrania: "Podemos tomar prácticamente lo que se nos antoje"

Mientras tanto, esta semana Trump se reunió con Volodímir Zelenski, quien posteriormente informó que habían discutido la posibilidad de que le otorguen a Kiev licencias para la producción de interceptores destinados a los sistemas Patriot. No obstante, en una entrevista concedida al Financial Times tras el encuentro, Trump expresó "no estar seguro" de poder brindarle a Ucrania la licencia para fabricar un armamento tan sofisticado.

Las tierras raras de Ucrania y el acuerdo logrado por EEUU

Ucrania cuenta con una amplia reserva de tierras raras. Según la ONU, el país posee yacimientos de 21 de los 30 elementos de tierras raras, definidas por la Unión Europea como "materias primas críticas". Entre ellos figuran el cobalto, el escandio, el grafito, el tantalio y el niobio. Las tierras raras son esenciales para muchas industrias de alta tecnología, como la electrónica, la energía verde y la medicina.

Tras meses de intensas discusiones, Washington y Kiev firmaron el 30 de abril de 2025 el acuerdo que da a EEUU acceso a minerales críticos, incluyendo tierras raras, petróleo, gas y otros recursos naturales ucranianos.

La Administración Trump lo percibe como un gran logro diplomático, mientras algunos políticos extranjeros lo califican de "pacto con el diablo". Además, hay dudas de que el acuerdo le genere beneficios notables a EEUU.