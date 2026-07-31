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Mundo tierras raras | Donald Trump | Ucrania,

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Trump sobre tierras raras de Ucrania: "Podemos tomar prácticamente lo que se nos antoje"

El presidente de EEUU, afirmó que "Ucrania tiene un suelo muy rico y fértil en cuanto a tierras raras", por lo que "fue un trato bastante bueno" el que logró.

Zelenski y Trump firmaron acuerdo por tierras raras.

Zelenski y Trump firmaron acuerdo por tierras raras.
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, volvió a abordar el tema del acuerdo de tierras raras con Ucrania, afirmando que en el marco del pacto logrado con Volodímir Zelenski, puede tomar "prácticamente lo que" se les "antoje".

"Ucrania tiene un suelo muy rico y fértil en cuanto a tierras raras. Tenemos un contrato firmado relacionado con las tierras raras, podemos entrar allí cuando queramos y tomar prácticamente lo que se nos antoje. Fue un trato bastante bueno", dijo el mandatario en el programa 'Real America's Voice' este viernes.

Sin embargo, a más de un año de la firma del pacto, no se han materializado resultados concretos ni beneficios visibles derivados del acuerdo.

Mientras tanto, esta semana Trump se reunió con Volodímir Zelenski, quien posteriormente informó que habían discutido la posibilidad de que le otorguen a Kiev licencias para la producción de interceptores destinados a los sistemas Patriot. No obstante, en una entrevista concedida al Financial Times tras el encuentro, Trump expresó "no estar seguro" de poder brindarle a Ucrania la licencia para fabricar un armamento tan sofisticado.

Las tierras raras de Ucrania y el acuerdo logrado por EEUU

Ucrania cuenta con una amplia reserva de tierras raras. Según la ONU, el país posee yacimientos de 21 de los 30 elementos de tierras raras, definidas por la Unión Europea como "materias primas críticas". Entre ellos figuran el cobalto, el escandio, el grafito, el tantalio y el niobio. Las tierras raras son esenciales para muchas industrias de alta tecnología, como la electrónica, la energía verde y la medicina.

Tras meses de intensas discusiones, Washington y Kiev firmaron el 30 de abril de 2025 el acuerdo que da a EEUU acceso a minerales críticos, incluyendo tierras raras, petróleo, gas y otros recursos naturales ucranianos.

La Administración Trump lo percibe como un gran logro diplomático, mientras algunos políticos extranjeros lo califican de "pacto con el diablo". Además, hay dudas de que el acuerdo le genere beneficios notables a EEUU.

FUENTE: RT en Español

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