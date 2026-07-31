El Gobierno mantuvo sin cambios los precios de los combustibles para agosto

El Poder Ejecutivo resolvió mantener sin cambios los precios de venta al público de los combustibles durante el mes de agosto, según informó este viernes a través de un comunicado conjunto de los ministerios de Economía y Finanzas, y de Industria, Energía y Minería.
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De esta forma, la nafta Súper continuará a $88,67 por litro, la nafta Premium a $91,19, el gasoil 50S se mantendrá en $58,68 por litro, el gasoil 10S en $67,33, mientras que el supergás conservará su precio de $93,56 por kilogramo.
La decisión se adoptó a pesar de que el último informe de Precios de Paridad de Importación (PPI), elaborado por la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), sugería incrementos en varios combustibles. El documento indicaba una suba de $0,26 para la nafta Súper, $0,48 para la nafta Premium y un aumento considerable de $7,51 por litro para el gasoil 50S.
Reducción de impacto
En la comunicación oficial, el Gobierno sostuvo que desde abril aplica una política orientada a reducir el impacto de las fluctuaciones del mercado internacional sobre el precio que pagan los consumidores.
Según se explicó, las diferencias entre los precios de referencia y los efectivamente fijados reflejan una estrategia de amortiguación frente a la volatilidad internacional, con especial énfasis en el caso del gasoil 50S, cuyo costo de referencia registró una fuerte presión al alza en los últimos meses.
Con esta resolución, el Ejecutivo busca mantener la estabilidad de los precios internos de los combustibles y atenuar el efecto de las variaciones del mercado internacional sobre hogares, transportistas y sectores productivos.