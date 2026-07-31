El Gobierno mantuvo sin cambios los precios de los combustibles para agosto

Reducción de impacto

En la comunicación oficial, el Gobierno sostuvo que desde abril aplica una política orientada a reducir el impacto de las fluctuaciones del mercado internacional sobre el precio que pagan los consumidores.

Según se explicó, las diferencias entre los precios de referencia y los efectivamente fijados reflejan una estrategia de amortiguación frente a la volatilidad internacional, con especial énfasis en el caso del gasoil 50S, cuyo costo de referencia registró una fuerte presión al alza en los últimos meses.

Con esta resolución, el Ejecutivo busca mantener la estabilidad de los precios internos de los combustibles y atenuar el efecto de las variaciones del mercado internacional sobre hogares, transportistas y sectores productivos.