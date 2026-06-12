Imputaron a cantante reguetonero por amenazar y secuestrar a su imitador

"Mediante amenazas de muerte e intimidación, le exigieron suscribir un documento privado donde se comprometiera a que su cobijado no siguiera imitando al artista Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd", sostuvo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/BluRadioCo/status/2065500107177390319&partner=&hide_thread=false #VideoBlu La Fiscalía pidió cárcel para Blessd al considerar que el secuestro extorsivo del que se le acusa no es un hecho aislado, sino de una conducta reiterativa reflejada en dos casos por los que hoy es procesado. Entretanto, la Procuraduría solicitó que no se le imponga una… pic.twitter.com/xlMC9ypWgq — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 12, 2026

Según la fiscal, "para lograr este propósito y obligar a la víctima a hacer este acto en contra de su voluntad, además de la privación de su libertad, le fue sustraído su celular durante media hora, impidiéndole pedir auxilio".

En base a declaraciones juradas, se refirió a una intervención que Blessd habría tenido en la discusión. "El ciudadano Mesa Londoño le dijo a la víctima: 'Mi niño, ¿cómo está? Yo sé quién eres tú, sé dónde vives, sé qué haces y todo eso. Y yo no soy tan blandito como Jara. Si yo estuviera ahí, te estaría destrozando la cara'".

"Yo estoy puesto para la música, pero yo soy calle y no les paso las 'liendras' con las que estoy para que no se asuste más. Haga todo lo que le estén diciendo en la oficina y evite ese problema", habría añadido el cantante.

Ante esto, Mendoza afirmó que el artista urbano es un peligro para la sociedad y por eso debe ser apresado. Por su parte, Blessd rechazó la imputación.