Imputaron a cantante reguetonero por amenazar y secuestrar a su imitador

La Fiscalía General de la Nación en Colombia solicitó este viernes 12 de junio prisión preventiva para el cantante Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd, por el presunto secuestro de un imitador del artista en junio de 2022, informaron medios locales.
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La fiscal Piedad Estela Mendoza Hinojosa le imputó el presunto delito de secuestro extorsivo tras ser denunciado por Andrés Felipe Sánchez Quintero, doble de Ozuna en el programa 'Yo me llamo' y mánager del imitador de Blessd, Yeferson Sánchez Torres.
La imputación del cantante Blessd
Durante la audiencia de imputación, Mendoza relató los hechos por los cuales también acusó a cuatro personas más, incluido el representante de Blessd, Santiago Jaramillo Morán, reconocido como Dímelo Jara, de agresión y amenaza de muerte con arma de fuego durante una reunión con los denunciantes.
"Mediante amenazas de muerte e intimidación, le exigieron suscribir un documento privado donde se comprometiera a que su cobijado no siguiera imitando al artista Stiven Mesa Londoño, conocido como Blessd", sostuvo.
Según la fiscal, "para lograr este propósito y obligar a la víctima a hacer este acto en contra de su voluntad, además de la privación de su libertad, le fue sustraído su celular durante media hora, impidiéndole pedir auxilio".
En base a declaraciones juradas, se refirió a una intervención que Blessd habría tenido en la discusión. "El ciudadano Mesa Londoño le dijo a la víctima: 'Mi niño, ¿cómo está? Yo sé quién eres tú, sé dónde vives, sé qué haces y todo eso. Y yo no soy tan blandito como Jara. Si yo estuviera ahí, te estaría destrozando la cara'".
"Yo estoy puesto para la música, pero yo soy calle y no les paso las 'liendras' con las que estoy para que no se asuste más. Haga todo lo que le estén diciendo en la oficina y evite ese problema", habría añadido el cantante.
Ante esto, Mendoza afirmó que el artista urbano es un peligro para la sociedad y por eso debe ser apresado. Por su parte, Blessd rechazó la imputación.